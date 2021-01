Usedom

Seit Montag haben die Schauspieler der Vorpommerschen Landesbühne Karen Kanke und Ole Riebesell genau wie Choreografin Anika Laß, die man auch als Antje Schulze im Spektakel „Die Peene brennt“ kennt und die Verwaltungsmitarbeiterin Lydia Raatz ein neues Arbeitsgebiet. Weil wegen der Coronapandemie die Theater geschlossen sind, verfolgen die vier nun im Nachverfolgungszentrum in Anklam die Kontakte von Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Die neuen Mitarbeiter haben zunächst eine Schulung absolviert. Am Dienstag konnten zwei von ihnen bereits in der Spätschicht eingesetzt werden. Normalerweise sucht Karen Kanke als Kleiner Muck ja das Glück und Ole Riebesell singt und musiziert dazu. Doch wegen der Corona-Pause waren die vergangenen Wochen für die Theaterleute nicht so glücklich. Da kam die Bitte des Landkreises, Kontakte nachzuverfolgen, genau richtig. Und mit dieser wichtigen Arbeit sind der Kleine Muck und seine Mitstreiter sicher, etwas für ihr und das Glück anderer zu tun.

Von Cornelia Meerkatz