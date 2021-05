Zinnowitz

Die wichtigste Botschaft an alle Theater-, Spiel- und Open-Air-Freunde vorab: Das große Bühnenspektakel um die versunkene Stadt Vineta soll in diesem Sommer neu aufgelegt werden und ab dem 3. Juli seine 25. Auflage erleben. Das verkündeten heute Regisseur Wolfgang Bordel und Martin Schneider, Intendant der Vorpommerschen Landesbühne.

Direkt auf den Brettern der Zinnowitzer Freilichtspielstätte versprühten beide reichlich Optimismus, dass die Landesregierung angesichts rückläufiger Inzidenzzahlen und zunehmenden Impftempos schon in sehr naher Zukunft grünes Licht für Open-Air-Veranstaltungen, wie den „Traum ohne Wirklichkeit“, geben werde. „Die Geschichte ist fertig geschrieben. Und die Konzeptionsprobe steht unmittelbar bevor“, zeigt sich Bordel überaus zuversichtlich.

Schauspielschüler dürfen nicht mitspielen

Zum ersten Mal wird das komplette feste Ensemble der Bühne bei Vineta mitspielen. Der Hintergrund: Die arbeitsrechtlichen Einschränkungen (Stichwort Kurzarbeit) erlauben wie auch immer geartete Praktika von Eleven der Zinnowitzer Theaterakademie nicht.

Diese Botschaft hätten die Schauspielschüler zwar mit großer Enttäuschung aufgenommen, berichtet Intendant Schneider. Doch sei für die Studenten als eine Art kleines Trostpflaster für ihr nun schon zum zweiten Mal ausfallendes Saison-Highlight ein gesondertes Projekt in Vorbereitung, das ihnen dennoch ein Engagement für die Sommerspielzeit in Aussicht stellt. Worum es sich dabei genau handelt, bleibt vorerst allerdings noch tabu.

Abstands- und Hygieneregeln bei „Vineta“

Für „Vineta“ hingegen plant die Bühne bei Einhaltung sämtlicher Abstands- und hygienischer Regeln mit bis zu 250 Zuschauern pro Vorstellung, ein Teil des neu gestalteten Bühnenbildes steht bereits. Und die Musik anno 2021 wird unter anderem auch neu einzuspielende Lieder umfassen, die das Publikum schon in der Vergangenheit zu begeistern wussten.

Nicht ausgetragen werden während der warmen Monate dieses Jahres die Wolgaster Schlossinselfestspiele und die Wikinger-Produktion im Barther Theater-Garten. Dennoch gibt es akribisch ausgearbeitete Lösungen, die nur noch das Okay der Politik benötigen, um angepackt zu werden, und alles andere als nur schnöder Ersatz sein werden.

So soll es statt des Theaterzeltes Chapeau Rouge in Heringsdorf eine kleine Open-Air-Bühne geben, auf der „Cyrano de Bergerac“ und die „Offene Zweierbeziehung“ zur Aufführung kommen. Auf dem Marktplatz von Anklam will das Theater wie im Vorjahr eine kommunale Kulturbühne mitbespielen. Ein Vorhaben, das sich womöglich auch auf Wolgast ausdehnen lässt. Zur Wahl dafür stehen bereits erprobte Inszenierungen oder Ausschnitte daraus.

Martin Sonneborn unter anderem Gast im Sommer

Zu den Gästen der Vorpommern zählen in diesem Sommer wieder außerordentlich namhafte Künstler, wie Martin Sonneborn, Michael Hatzius und seine Echse, Wladimir Kaminer, Daniela Dahn und Mathias Platzeck sowie die Dresdner Herkuleskeule. Verhandlungen mit ihnen sichern ab, dass sie jeweils auf der Zinnowitzer Ostseebühne und im Heringsdorfer Kaiserbädersaal auftreten.

Intendant Schneider geht davon aus, dass es bereits in Kürze wieder touristische Gäste auf Usedom geben wird und sie die hochwertigen Kulturangebote nicht nur erwarten, sondern vor allem gern in Anspruch nehmen werden; auch wenn es wegen der Pandemie keine gastronomische Betreuung geben werde. Über eventuelle Zugangsbeschränkungen, das Vorzeigen oder gar Durchführen von Tests und weitere Details werde zu einem späteren Zeitpunkt zu befinden sein. Eventuell müsste man sich dazu externer Partner bedienen.

Tanz, Gesang, Kampf – und vor allem Liebe

„Nicht nur bei Vineta wird es wieder reichlich Tanz, Gesang, Kampf und vor allem Liebe geben. Welche Nähe wir dabei zulassen dürfen, wird sich noch erweisen“, freut sich Bordel auf ebenso anspruchsvolle wie spannende Inszenierungen.

Für ihn verkörpert die 25. Geschichte über die reiche Stadt und ihre geizigen Bürger zugleich jenen Punkt, an dem verschiedene Erzählzyklen zum Ende kommen, um im nächsten Jahr mit „Vineta“ wieder ganz neu, unschuldig, wohlhabend und gut anzufangen. Bei so viel Vorfreude und Stringenz bleibt kein Platz für Zweifel oder gar Verzagen. Die Vorpommersche Landesbühne geht stattdessen in die Offensive. „Wir müssen umsichtig agieren und genau rechnen. Aber wir wollen vor allem eines: für unsere Zuschauer wieder da sein!“

Von Steffen Adler