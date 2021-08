Zinnowitz

Es sei ein großer Glücksfall, meint der Regisseur mit dem typisch wienerischen Akzent. Bevor alle neun Absolventen der Akademie sich aufmachen ins berufspraktische vierte Studienjahr, arbeitet Stephan Bruckmeier (59) mit ihnen für ihre Jahresabschlussarbeit am Urs-Widmer-Stück „Das Ende vom Geld“.

Die Vorpommersche Landesbühne nennt das höchst aktuelle Drama ein „Todes-Experiment“. Die OZ sprach zwischen den Abschlussproben und kurz vor der Erstaufführung mit dem Österreicher.

Wer die groben Umrisse des Widmer-Werkes liest, ahnt, dass es sich um ein von Grund auf gesellschaftskritisches Stück handelt. Denn die Welt des Geldes trifft sich mal wieder in Davos, als die Internetverbindung komplett ausfällt, und die Milliarden weltweit auf Eis liegen. Aus genervtem Warten wird Angst, man erhebt gegenseitige Befürchtungen und strickt an eigenen Rechtfertigungen. Die finanzielle Apokalypse wird immer sicherer. Trifft die Annahme zu?

Stephan Bruckmeier: Das kann man durchaus so beschreiben. Obwohl ich Wiener bin, habe ich ungefähr 25 Jahre, von 1995 bis 2020, in Deutschland gelebt und gearbeitet und so hautnah miterlebt, wie sich die oberste Etage der Politik mehr und mehr vom Leben der Menschen abkoppelt. Katastrophen und Krisen wie wir sie heute erleben und erleiden müssen, prägen zunehmend unser Dasein, und zwar in den reichen Ländern des Westens wie in den armen Staaten dieser kollabierenden Welt.

Weltwirtschafts-, Finanz- und Flüchtlingskrise, Pandemie, Afghanistan-Katastrophe und ein nie erlebter, themenarmer Wahlkampf in Deutschland. Sind sie mit der Inszenierung mittendrin im neuzeitlichen Chaos dieser Welt?

Absolut. Es gibt zu all den Facetten sehr intensive Bezüge. Natürlich haben wir gemeinsam, die Absolventen der Akademie und ich, an einer modernen Fassung gebastelt, improvisiert, Halbsätze ergänzt, anderes im Original belassen. Vieles hat ja eine längere Geschichte. Denken Sie an den geringen Stellenwert der Kultur, nicht nur während der Corona-Krise, an die Privatisierung von Krankenhäusern und der Bahn! All diese Entwicklungen teilen die Menschen in Arm und Reich, demoralisieren die jungen Leute von heute. Dass ich mit der Generation der um 2000 Geborenen nun ein solches Stück erarbeiten darf, empfinde ich als einen Glücksfall, und zwar für alle Beteiligten.

Geld regiert die Welt: der Hoteldirektor (Janco Ohlen), der Unternehmer (Dominik Spieß), der Banker (Kevin Slavicek) Quelle: Martina Krüger

Sie halten der vermeintlichen politischen und wirtschaftlichen Elite schonungslos den Spiegel vor. Ist die Kritik an den Personen und Instanzen das zentrale Thema?

Ganz sicher. Es ist doch so, dass sich die Politik nicht mehr reformiert. Sie hat keinerlei Handhabe gegen die modernen Krisen, liefert lediglich Unmengen an Geld, um den Untergang des Systems irgendwie doch noch abzuwenden. Die Frage ist: Was können wir tun, um die Gesellschaft vielleicht doch noch zu retten? Und das angesichts des Wissens, dass das weltumspannende Konzernsystem sich Kontrollen entzieht, die konkrete Politik lediglich finanzieren und also in ihrem ureigenen Sinne gewähren lässt.

Was erwarten Sie persönlich vom Stück? Worauf darf sich das Publikum einstellen?

Zuallererst erhoffe und erwarte ich, dass es „knallen“ wird. Und zweitens ist es eine wichtige und schöne Herausforderung, dass die Arbeit daran zugleich Dialog mit den jungen Schauspielern ist, Zwiesprache zu der Frage: Wie wollen wir eigentlich leben, wie wollen und können wir uns äußern? Was ist zu tun? In der Inszenierung werden übrigens die handelnden Personen kontinuierlich zu Fratzen. Denn die Superreichen ändern sich nicht, egal wie jung oder alt sie sind.

Infos: „Das Ende vom Geld“, Premiere am Sonnabend, 28. August, 19.30 Uhr, in der Blechbüchse Zinnowitz. Weitere Vorstellung am 2. September. Karten unter Telefon 03971/26 88 800 sowie an der Abendkasse eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Von Steffen Adler