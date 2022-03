Vorpommersche Landesbühne verschiebt Premieren – wegen Corona

Zinnowitz

Aufgrund einer Corona-Erkrankung müssen die Premieren von „Die Verschwörung des Fiesco zu Genua“ und Shakespeares „Hamlet“ an der Vorpommerschen Landesbühne verschoben werden. Das teilt Martina Krüger vom Theater mit.

Die Premiere zu „Die Verschwörung des Fiesco zu Genua“ findet nun am Samstag, den 26. März im gelben Theater „Die Blechbüchse“ in Zinnowitz statt. Die „Hamlet“-Premiere wird auch um eine Woche nach hinten geschoben und findet nun am Samstag, den 9. April im gelben Theater „Die Blechbüchse“ statt.

Daraus ergeben sich weitere zahlreiche Spielplanänderungen. Auf der Internetseite der Vorpommerschen Landesbühne können diese eingesehen werden.

Von sp