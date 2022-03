Vorsicht Einbahnstraße in Zinnowitz: Hier kann es teuer werden!

Zinnowitz

50 Euro sind relativ viel Geld. Damit kann man in diesen Zeiten schonmal die Hälfte seines Autotanks füllen, seine Freundin zum Abendessen einladen oder auch einen kleinen Wochenendeinkauf erledigen. Nicht so lustig wird es, wenn die 50 Euro einfach auf der Straße verpuffen. Zum Beispiel, wenn man falsch herum in eine Einbahnstraße fährt und dabei von der Polizei erwischt wird. Seit dieser Woche wird auf der B 111 in Zinnowitz gebaut. Durch diesen Umstand wurde auch die Verkehrsführung innerhalb des Ostseebades angepasst. Neu ist, dass man auf Höhe des Rossmanns nur in eine Richtung fahren darf. Und da hat es offenbar viele Autofahrer kalt erwischt. Es ist die Macht der Gewohnheit, die viele Autofahrer in die Straße fahren lässt. Auch ich fahre in der Woche mehrmals durch diese Straße, um von A nach B zu kommen. Seit dieser Woche geht es nur in eine Richtung und zur Kontrolle kam die Polizei. 50 Euro kostet also der Spaß. Das ist Geld, welches man auch besser anlegen kann. Mir würden da spontan sehr viele schöne Sachen einfallen.

Von Hannes Ewert