Greifswald

Orkanartige Sturmböen gefährden in diesen Tagen vielerorts Menschenleben und verursachen massive Schäden. Medienberichte warnen. Aber reicht diese Warnung tatsächlich aus? Und wie sieht es bei anderen Katastrophenfällen oder Gefahren aus, wie heftigen Gewittern, Schneechaos, Starkregen oder kerntechnischen Unfällen? Eine Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG nach dem Sturmtief Nadia hat am Dienstag ergeben, dass sich ein Großteil der Befragten (87 Prozent von 1642 Teilnehmern) für den Wiederaufbau von Sirenen ausspricht. Nur vier Prozent der Umfrageteilnehmer votierten dafür, bei der Warnung der Bevölkerung voll auf das Smartphone zu setzen.

Die Hansestadt Greifswald ist schon einen Schritt weiter: Sie will elf Sirenen anschaffen und im Stadtgebiet installieren, um Menschen „in besonderen, nicht alltäglichen Gefahrensituationen“ zeitnah vor Gefahren warnen zu können. Die Sirenen sollen außerdem mit einer zusätzlichen Sprachausgabe ausgerüstet werden, um darüber auch Infos zum Verhalten in dem jeweiligen Gefahrenfall zu streuen oder auf ergänzende Informationsquellen hinzuweisen. Sie sollen nicht der Alarmierung von Einsatzkräften der Feuerwehren dienen.

Kosten von 285 000 Euro

Der Hauptausschuss als beschließendes Gremium der Bürgerschaft hat deshalb in seiner Sitzung am Montagabend mehrheitlich entschieden, für die Sirenen 285 000 Euro in die Hand zu nehmen. Kauf und Installation sollen möglichst noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Geschätzte Folgekosten pro Jahr aufgrund von Mobilfunk, Mieten für Standorte, Wartung und Abschreibung: 36 400 Euro.

Eine Alarmsirene steht auf einem Hausdach. Der erste bundesweite Warntag im September 2020 zeigte, dass es noch Lücken im Warnsystem gibt. Quelle: dpa/Jens Büttner

Laut Ansicht der Verwaltungsspitze ist dies eine freiwillige Leistung der Stadt. Denn die Warnung der Bevölkerung sei nach dem Katastrophenschutzgesetz des Landes MV eine Aufgabe des Landkreises, so Greifswalds Vizebürgermeisterin Jeannette von Busse (CDU). Vorpommern-Greifswald lehne diese Investition jedoch ab. „Unsere Feuerwehr ist seit Längerem mit dem Landkreis im Austausch. Aber vor zehn Tagen wurde uns mitgeteilt, dass der Kreis dies anders einschätzt“, sagte die Dezernentin.

Bund fördert die Investition

Hintergrund der Gespräche ist ein Förderprogramm des Bundes. Der stellt Landkreisen, aber auch Städten und Gemeinden in Aussicht, die Sirenenanschaffung mit 40 Prozent zu finanzieren. Voraussetzung: Der Antrag ging bis 31. Januar 2022 ein. Heißt: Montag lief die Frist ab. Das beschließende Bürgerschaftsgremium nutzte auf der Grundlage eines Verwaltungsantrags damit den letzten Tag, um noch die Chance einer Förderung zu erhalten.

Bei den Kommunalpolitikern stieß das Verhalten des Kreises derweil auf großes Unverständnis bis hin zu starker Kritik: „Wir sind es ja schon gewohnt, dass sich der Landkreis aus den sogenannten freiwilligen Aufgaben komplett zurückgezogen hat, zuletzt bei der Straßensozialarbeit. Dass er jetzt aber auch noch das Leben der Bevölkerung aufs Spiel setzt, hat eine neue Qualität“, wetterte SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Kerath. Auch Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger monierte, „dass sich der Landkreis hier aus der Verantwortung stiehlt“. Die Stadt solle daher versuchen, wenigstens einen Teil des Geldes vom Landkreis wiederzubekommen.

Kerath reichte dies nicht. Sein Vorschlag, den finanziellen Aufwand der Hansestadt beim Landkreis nötigenfalls per Gericht einzuklagen, fand am Ende eine Mehrheit.

Feuerwehren setzen auf Pieper

Kreisfinanzdezernent Dietger Wille (CDU) hat für derlei Forderungen kein Verständnis: „Der Landkreis ist zwar für den Katastrophenschutz zuständig, nicht aber für die Anschaffung von Sirenen. Der Landkreis betreibt keine einzige in Vorpommern-Greifswald“, sagt er und pocht auf die Mitwirkungspflichten der Kommunen. Während andere Gemeinden ihre Sirenen als Warninstrument für besondere Lagen behielten, sie regelmäßig testen und warten, habe sich die Hansestadt Greifswald in der Vergangenheit für den Abbau aller Sirenen entschieden. „Das Argument war damals, dass die Einsatzkräfte der Feuerwehren über Pieper alarmiert werden“, so Wille.

Doch es gebe eben auch Gefahrensituationen, bei denen die Bevölkerung zu warnen sei. „Ein Großbrand mit massiver Rauchentwicklung etwa in einem großen Wohngebiet oder eine Sturmflut“, nennt Wille – selbst erfahrener Feuerwehrmann – zwei für Greifswald relevante Ereignisse.

Zudem verwehre er sich gegen den Vorwurf, der Kreis stehle sich aus der Verantwortung: „Es gibt auch noch andere Warnmöglichkeiten, etwa die Warn-App, die von der Einsatzleitstelle aus genutzt wird und auch funktioniert, oder Fahrzeuge, die mit Lautsprechern durch Straßen fahren.“

Gleichbehandlung aller Gemeinden

Nicht zuletzt sei es eine Frage der Gleichbehandlung: „Müssten wir für alle Gemeinden jetzt Sirenen betreiben, würde ich dafür mehrere Mitarbeiter und ein Budget benötigen. Vom bürokratischen Aufwand ganz zu schweigen“, so Wille. Letztlich müssten sich die Kommunen über die Kreisumlage finanziell daran beteiligen, was niemand wolle. Im Übrigen nutzten auch andere Kommunen das Bundesförderprogramm: „Wolgast und Anklam haben beispielsweise ebenfalls Anträge gestellt.“ Er könne Greifswald daher nur ermutigen, diesen Weg auch zu gehen.

Fakt ist: Der erste bundesweite Warntag zeigte Lücken im System. Am 10. September 2020 wurden in ganz Deutschland eine Vielzahl unterschiedlicher Warnmittel in Form eines Probealarms angewandt und örtliche Warnkonzepte getestet. Mit der Warn-App „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) wurde eine Probewarnmeldung versendet. Aber auch Sirenen, Lautsprecherdurchsagen aus Fahrzeugen sowie Anzeigen auf öffentlichen Videotafeln wurden erprobt. Nicht jeder bekam dies mit. Und es blieb unter anderem die Frage: Wie kann die Bevölkerung nachts alarmiert werden, wenn die Masse nicht aufs Smartphone schaut, sondern schläft?

Standorte werden noch geprüft

Diese Lücke, so Dezernentin Jeannette von Busse, wolle man schließen. Denn klar sei: Auch wenn in Greifswald mit den Mitteln der sozialen Netzwerke und der städtischen Internetpräsenz längst schnell aktivierbare und breit wirksame Informationswege etabliert seien, bedürfen sie doch immer der aktiven Inanspruchnahme durch den jeweiligen Nutzer. Mit den Sirenen indes werde die Lücke der flächendeckenden Warnung ohne eigeninitiatives Tätigwerden der Bevölkerung geschlossen.

Wo genau die Sirenen künftig installiert werden, sei noch nicht abschließend entschieden, weil die Prüfung laufe, heißt es aus dem Rathaus. „Das vorgeplante Netz wird sich flächendeckend über Greifswald legen und auch den Ortsteil Riems mit berücksichtigen. Als Standorte wurden vorrangig kommunale Gebäude und Flächen bzw. stadtnahe Einrichtungen ausgewählt.

Vorgespräche mit den Eigentümern wurden geführt und positive Signale zur Aufstellung aufgenommen, so Stadtsprecherin Andrea Reimann. Bei zwei Standorten sollen Gebäude aus dem Eigentum des Landkreises in Anspruch genommen werden. Aufgrund bereits geführter positiver Vorgespräche seien keine Konflikte mit den Grundstücks- und Hausbesitzern zu erwarten.

Von Petra Hase