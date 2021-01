Ückeritz

Muss die Wahl um den CDU-Kandidaten im Wahlkreis 30 für die Landtagswahl im September womöglich wiederholt werden? Claus-Christoph Ziegler, Vorsitzender der CDU des Ortsverbandes Insel Usedom Nord, legte gegen die Wahl Beschwerde wegen Formnichtigkeit bzw. Formunwirksamkeit der Einladung für die Wahlkreismitgliederversammlung Anfang Dezember in Ückeritz, ein. Adressaten des Beschwerdebriefes sind unter anderem Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor, die Landeswahlleiterin, der CDU-Kreisverband und der CDU Landesverband um seinen Vorsitzenden Michael Sack.

Anfang Dezember kamen 38 von möglichen 241 CDU-Mitgliedern zusammen, um den Landtagskandidaten zu wählen. 94,3 Prozent der Anwesenden wählten Stefan Weigler zum Spitzenkandidaten, der kurz zuvor in die CDU eintrat.

Zieglers Vorwurf: Er und ein weiteres CDU-Mitglied hatten für diesen Termin keine Einladung bekommen –weder per Post, noch elektronisch. Für die am 9.November angesetzte Versammlung, die aber coronabedingt wieder abgesagt werden musste, hatte er nach eigenen Angaben auch keine Einladung. Nach seiner Einschätzung sind die Beschlüsse und Wahlen der Versammlung vom 2. Dezember damit jedenfalls ungültig, da Gründe für die Beschlussunfähigkeit vorliegen. Stefan Weigler ( CDU) tritt für den Wahlkreis 30 an und vertritt die Insel Usedom, das Amt Am Peenestrom und das Amt Lubmin.

Von Hannes Ewert