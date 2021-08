Wahlen in MV: Usedomerin für Erhalt der medizinischen Versorgung vor Ort

Trassenheide

Annemarie Klingner aus Mölschow ist gelernte Krankenschwester. Gearbeitet hat sie die meiste Zeit ihres Lebens zwar in der Schulverwaltung, dennoch fühlt sie sich dem Wolgaster Krankenhaus eng verbunden. Das Anliegen der 76-Jährigen: Der Erhalt der medizinischen Versorgung vor Ort, kurze Wege für die Patienten der Region, insbesondere für die Kinder. Ihr Eindruck: „Die Uniklinik Greifswald braucht unsere Patienten.“ Die medizinische Versorgung im Flächenland ist ein Thema, das die Menschen vielerorts beschäftigt.

Kein Grund für die Landes-CDU, das Thema in ihr Programm aufzunehmen. Ohne konkrete Konzepte auch die FDP. Hier heißt es: „Eine private Trägerschaft unterstützen wir, solange diese auf die langfristige, hochqualitative medizinische Versorgung einer Region bedacht ist.“ Ähnlich allgemein auch die AfD.Sie stellt fest, dass im ländlichen Raum eine gute medizinische Versorgung vorgehalten werden müsse und spricht sich für Spezialkrankenhäuser in größeren Städten aus.

Ebenso unverbindlich klingt das bei den Grünen. Sie wollen: „Die kleinen Krankenhäuser erhalten und im Sinne einer besseren wohnortnahen medizinischen Versorgung weiterentwickeln.“

Konkrete Pläne bei der Linken und SPD

Umfassend äußern sich Linke und SPD in ihren Programmen. Bei Parteien sprechen die Möglichkeit einer Rekommunalisierung inzwischen privatisierter Einrichtungen an. Doch für die Linken geht der Gedanke weit über eine bloße Option hinaus. Sie will sich dafür einsetzen, „dass von Aktiengesellschaften betriebene Krankenhäuser wieder in die öffentliche Hand überführt werden“. Sie sollen dafür entweder rekommunalisiert werden oder sie werden in einen noch zu gründenden Landeskrankenhausbetrieb überführt werden.

Von Juliane Schultz