Waldbrände: So wird auf Usedom für mehr Löschwasser gesorgt 

Korswandt

Viereinhalb Hektar Kiefernbestand und knapp 100 Strohballen waren Ende Juli bei einem Großfeuer nahe Mellenthin den Flammen zum Opfer gefallen. Neben dem starken Wind hatten die Feuerwehrleute vor allem mit der schlechten Wasserversorgung zu kämpfen. Vor Ort gab es keine Wasserentnahmestelle. Für den Erstangriff braucht es deshalb wasserführende Fahrzeuge.

„Wir haben gar kein Wasser an Bord unserer beiden Fahrzeuge“, sagt Carsten Brandenburg, Wehrführer der Gemeindewehr Korswandt. Seine Männer sind bei einem Waldbrand auf die Nachbarwehren angewiesen oder auf Wasserentnahmestellen vor Ort.

Wie die am Korswandter Wolgastsee, die jetzt an einer Weggabelung kurz vor der polnischen Grenze errichtet wurde. Ein Löschwasserbrunnen von insgesamt acht zwischen Ahlbeck und Karlshagen. Knapp 50 000 Euro hat das Forstamt Neu Pudagla investiert. Die Brunnen garantieren bei Wald- oder Flächenbränden die schnelle und dezentrale Versorgung mit ausreichend Löschwasser.

„Eigentlich waren zwölf geplant. Bei einigen Standorten kommen wir nicht ans Wasser“, sagt Sylvia Schulz vom Forstamt. Im vergangenen Jahr wurden vier Brunnen im Revier Trassenmoor (Trassenheide, Karlshagen, Zinnowitz) sowie einer im Revier Kamminke zwischen Korswandt und polnischer Grenze gebaut.

„An diesen Standorten sind wir ohne Tiefpumpe ausgekommen. Da schaffen wir den nötigen Wasserdruck für die Feuerwehren“, sagt Franz Pietsch, Chef der Firma Pietsch Brunnen- und Rohrleitungsbau Heinrichswalde. Er ist seit 2020 im Auftrag der Forst auf Usedom unterwegs.

Bohren gleicht einer Lotterie

Mitunter gleicht das Bohren einer Lotterie, wie Pietsch sagt. „Die Hydrogeologie ist auf der Insel sehr unterschiedlich. Das hängt mit der Eiszeit zusammen“, sagt der Brunnenbauer und nennt ein Beispiel: „Bei der Bohrung am sogenannten Stadtweg zwischen Korswandt und Ahlbeck sind wir auf keine wasserführende Schicht gestoßen. Da hatten wir Feinsand, Geschiebemergel und Kreide. Keine Chance. Besser war es hier an der Gabelung am Ende des Wolgastsees. Hier haben wir 32 Meter tief gebohrt. Zwischen 24 und 32 Meter ist eine wasserführende Schicht“, so Pietsch.

Und diese Bohrung musste am Montagabend den ersten Test bestehen bei der sogenannten Ergiebigkeitsprüfung. Spaziergänger und Radfahrer waren verwundert, als sie auf dem Wanderweg am Wolgastsee Feuerwehrleute und Forstmitarbeiter entdeckten. Über die angeschlossene Tragkraftspritze schossen Wasserfontänen aus dem Strahlrohr. Ein Feuer war nicht in Sicht. Gut so.

Um die Tragkraftspritze ins Fahrzeug zu hieven, braucht es vier Männer. Quelle: Henrik Nitzsche

„Der Saugbrunnen muss 48 Kubikmeter Wasser pro Stunde und das mindestens drei Stunden bringen. Hier sind wir bei 41“, sagt Pietsch nach dem Test. Für die Forst heißt das eine zusätzliche Investition: „Wir brauchen eine Tiefpumpe, um auf den Wert zu kommen“, erläutert Sylvia Schulz. Das Wasser kann im Boden mit der zusätzlichen Pumpe bis zu 18 Meter hochgedrückt werden.

„Haben entscheidende Stellen wachgerüttelt“

„Das erleichtert uns die Arbeit. Zumal die Kreuzung strategisch ein wichtiger Punkt ist. Seit Jahren fordern wir diese Brunnen. Nun haben wir die entscheidenden Stellen wachgerüttelt“, sagt Brandenburg.

Der rote Feuerlöschbrunnenkopf (Anschlussteil für den Schlauch) im Waldboden steht nur einige Meter vom Wolgastsee entfernt. Zwangsläufig kommt die Frage auf, warum die Kameraden bei einem Waldbrand das Wasser nicht aus dem See holen. „Da kommen wir mit unserer Technik gar nicht hin. Der Boden ist feucht und modderig, der Uferbereich morastig“, sagt Brandenburg.

Technische Lösung gesucht

In diesem Jahr wollte die Forst ursprünglich sieben Wasserentnahmestellen im Wald installieren. Geplant waren drei im Revier Kamminke, zwei im Bereich Stagnieß und zwei im Revier Usedom (Mellenthin und Prätenow). „Das ist ein laufender Prozess. Drei funktionieren. Bei den anderen braucht es noch eine technische Lösung“, sagt Sylvia Schulz, die für den Brunnenbau 75 Prozent der Kosten von der EU und den Rest vom Land bekommen hat.

2022 soll die Waldbrandvorsorge fortgesetzt werden. „Ich hoffe, dass wir weitere Probebohrungen machen können“, sagt Sylvia Schulz. Der Bedarf an weiteren Wasserentnahmestellen ist da: „Zwischen Prätenow und der Stadt Usedom haben wir gar nichts.“

Von Henrik Nitzsche