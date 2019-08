Karlshagen - Feuerwehr löscht Waldbrand Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr brannte es im Wald an der Zeltplatzstraße auf einer Fläche von 150 Quadratmetern. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

