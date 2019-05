Kamminke

Mit Rhododendron im Knopfloch und einem kleinen Muntermacher in der Hand war am Donnerstagvormittag eine lustige Herrenrunde im Wald bei Kamminke anzutreffen. Forstdirektor Norbert Sündermann, der frühere Chef des Forstamtes Neu Pudagla auf Usedom, führte gemeinsam mit Prof. Sixten Bussemer von der Uni Greifswald ukrainische Forstleute zu besonderen Baumkulturen. Die Förster und Wissenschaftler um Prof. Ivan Sopushynskyy von der ukrainischen Landesforst-Universität sowie Ihor Tymochko und Stepan Sokhnatskyi von der Landesforstanstalt erfuhren bei ihrer Weiterbildung, warum manche Eichen- und Buchenkulturen auf Usedom besonders gut gedeiht. Neben dem beruflichen Interesse waren die Gäste auch sehr angetan von den vielen fröhlichen Menschen, die per Fahrrad, Pferdekutsche, Traktor oder auch zu Fuß in der Region unterwegs waren und ihnen zuwinkten.

Cornelia Meerkatz