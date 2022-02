Insel Usedom/Jägerhof

Buddenhagen und Trassenmoor – in diesen beiden Revieren der Forstämter Jägerhof und Neu Pudagla hat der zweite Wintersturm dieses Jahres, Zeynep, am heftigsten gewütet. Noch einmal sind übers Wochenende hunderte Bäume entwurzelt worden und umgefallen. Und viele weitere Bäume sind „angeschoben und angelehnt“, sagt Torsten Hackert, Leiter des Forstamtes Jägerhof. Das heißt nichts anderes, als dass die Bäume jederzeit kippen können – und zwar auch, wenn kein Sturm herrscht.

Aus diesem Grund warnt Torsten Hackert genau wie sein Kollege Felix Adolphi, Leiter des Forstamtes Neu Pudagla auf Usedom, Bewohner und Gäste der Region derzeit vor dem Betreten der Wälder. „Das ist lebensgefährlich“, so die erfahrenen Forstleute. Denn bei Bäumen, die nicht mehr standsicher sind, genüge angesichts des derzeit durch den vielen Regen aufgeweichten Bodens oft eine kleine Bewegung – dann falle der gesamte Baum.

Vorsicht: Holz steht unter Spannung

„Die Warnung ist ernst zu nehmen. Mancher Baum, der jetzt windschief aussieht oder mit der Krone am Nachbarbaum lehnt, ist eben nicht so gewachsen, sondern hat durch den Sturm Schaden genommen. Selbst unsere Förster und die Waldarbeiter bewegen sich jetzt sehr vorsichtig in ihren Revieren, denn das Holz steht unter Spannung“, betont Forstamtsleiter Adolphi. Denn Vorrang bei allen Arbeiten hat immer die Sicherung der Infrastruktur, also der Bundes- und Landesstraßen, der Bahnlinien und Radwege. Erst dann komme die Sicherung der Bestände.

Torsten Hackert leitet das Forstamt Jägerhof. Quelle: Anne Ziebarth

Torsten Hackert schätzt nach Rücksprache mit seinen Revierförstern ein, dass zu den gigantischen Schäden, die das Sturmtief Nadia mit 50 000 Festmetern vorwiegend geworfenem Holz auf der gesamten Waldfläche des Forstamtes Jägerhof verursacht hat, noch einmal weitere 25 000 Festmeter durch Zeynep dazukommen. Betroffen ist neben dem Landeswald auch der Uni- und der Kirchenforst sowie Stadtwald und die Flächen privater Waldbesitzer. „Es gibt nicht viele Flächen, die komplett betroffen sind. Es gibt überall ein bisschen Schaden – aber der summiert sich.“

Erste Berechnungen haben ergeben, dass durch beide Stürme in dem zum Forstamt Jägerhof gehörenden Landeswald bereits gut 65 Prozent des Jahresholzeinschlages am Boden liegen. Das sind so um die 18 000 Festmeter. Das meiste Holz wurde geworfen (der Baum ist in einem Stück gefallen), gebrochenes Holz gibt es eher wenig.

Buddenhagen erneut heftig betroffen

Besonders schlimm hat es wieder das Revier Buddenhagen erwischt. „Das hängt mit vielen freistehenden Flächen zusammen, wo der Sturm eine viel größere Angriffsfläche hat“, erklärt Hackert. Betroffen von den Sturmschäden seien vor allem die Nadelholzbestände mit Fichte und Kiefer, die in den zurückliegenden drei Jahren mit sehr großer Trockenheit fertigwerden mussten und dadurch im Wurzelbereich erhebliche Schäden aufwiesen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wolfgang Oehmichen (62) leitet das Forstrevier Jägerhof. Quelle: Cornelia Meerkatz

Revierförster Frank Trodtfeld bilanzierte allein in seinem Forstrevier Buddenhagen nach Sturm Nadia etwa 12 000 Festmeter Windwurf. Nicht ganz so schlimm, aber dennoch erhebliche Schäden gibt es auch im benachbarten Revier Jägerhof bei Förster Wolfgang Oehmichen. „Zu vielen Stellen kommt man nur zu Fuß oder überhaupt noch nicht hin. Das komplette Ausmaß der Sturmschäden werden wir erst im Laufe weiterer Wochen erkennen“, lautet sein Fazit.

Auf Usedom erneut 5000 Festmeter Windwurf

Forstamtsleiter Felix Adolphi von der Insel Usedom. Quelle: Cornelia Meerkatz

Auf der zum Forstamt Neu Pudagla gehörenden gesamten Waldfläche auf der Insel Usedom hat „Nadia“ 5000 Festmeter Windwurf verursacht. Noch einmal 5000 Festmeter kommen nach „Zeynep“ dazu. Auch hier sind vor allem Fichte und Kiefer betroffen.

Für Torsten Hackert und Felix Adolphi gilt es nun, das frische Holz schnell aufzuarbeiten, um einer rasanten Vermehrung des Borkenkäfers vorzubeugen. Denn das geworfene Holz soll noch vermarktet werden. Das gehe nur ohne Schädlingsbefall. „Ein Aufarbeiten mit der Hand durch unsere Waldarbeiter ist nicht möglich. Dazu bedarf es Maschinen und da wird es schwierig. Firmen, die solche Arbeiten ausführen, werden derzeit überall gebraucht“, erläutert der Forstamtschef der Insel Usedom.

Von Cornelia Meerkatz