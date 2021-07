Wangelkow: So wollen Landwirte ihre Region erblühen lassen

Wangelkow

Der erste Schritt ist getan: Vier ökologisch wirtschaftende Landwirte haben insgesamt 133 Hektar Ackerland gepachtet, den Großteil davon von der Treuhand-Nachfolgerin BVVG. Damit haben sie das Terrain einer möglichen Spekulation entzogen. „Es handelt sich dabei um das größte zusammenhängende Stück Land im Umkreis von Wangelkow, das noch zu haben war“, betont Claudia Pupke, die in dem kleinen Ort im Lassaner Winkel den Hof „Schwarze Schafe“ mit entsprechender Tierhaltung, Käserei und Backstube bewirtschaftet.

Das betreffende Ackerland nordwestlich der von Jamitzow nach Wangelkow führenden unbefestigten Straße wurde zuvor als weitläufiger Ackerschlag intensiv genutzt. „Die Fläche wurde maximal ausgebeutet und alljährlich stark gedüngt, so dass die Böden dort inzwischen kaum noch etwas hergeben. Jetzt ist es an unserer Generation, die Böden allmählich wieder mit Humus aufzubauen“, verdeutlicht Obstbauer Markus Ingold.

Andreas Krüger (36) hegt und pflegt auch diese einjährigen Apelbäume, die demnächst am Papenberg bei Lassan gepflanzt werden und den Grundstock für eine Baum-Feld-Bewirtschaftung bilden sollen. Quelle: Tom Schröter

Ökologisch, aber auch rentabel wirtschaften

„Wir wollen das Areal nach ökologischen Kriterien, aber auch rentabel bewirtschaften und so zeigen, dass Naturschutz und Landwirtschaft einander nicht ausschließen“, erklärt Andreas Krüger, der am Dorfrand seit drei Jahren auf drei Hektar die Ökologische Baumschule in Wangelkow betreibt. Konstantin Pupke agiert in der 133 Hektar GmbH & Co. KG als Projektleiter und hält Kontakt zu den Kooperationspartnern, zu denen auch die Michael Succow Stiftung zählt.

Ziel ist es, auf dem ausgemergelten Acker eine Baum-Feld-Wirtschaft zu betreiben. Das betreffende Terrain weist mehrere Hügelkuppen, Hänge und Senken mit Söllen auf, die größtenteils trocken gefallen sind. In den noch vorhandenen Wasserlöchern wurden unter anderem schützenwerte Amphibien, wie Rotbauchunke und Kammmolch nachgewiesen. „Geplant ist, an den Hängen Obst- und Walnussbäume sowie Esskastanien zu pflanzen, um das Wasser auf den Flächen zu halten“, erläutert Markus Ingold. „Wir wollen das Gelände in eine Dauerkultur überführen und den Acker nicht jährlich umbrechen, um die Bodenfauna zu schonen“, ergänzt Andreas Krüger.

Crowdfunding-Kampagne angeschoben

Am westlichen Ackerrand sind von Bäumen flankierte elf Hektar Land als Blühfläche reserviert. Hier sollen Wildblumen und Kulturpflanzen, darunter Wilde Möhre, Rainfarn, Natternkopf, Leindotter, Inkarnatklee, Ringelblume und Büschelschön gedeihen, die insbesondere Wildbienen, Hummeln und Schmetterlingen Nahrung bieten. Ein wirtschaftlicher Vorteil entsteht den Akteuren dadurch nicht. Im Gegenteil: Die Blühfläche bedeutet Ertragsausfall. Daher sammelt die GmbH & Co. KG derzeit im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne, um diese finanziellen Einbußen zu kompensieren. Außerdem sind das Saatgut und die Arbeitszeit für Sämaschinen und Mähwerke teuer. Das Gelingen des Projekts ist daher auf fremde Hilfe angewiesen.

Andreas Krüger, Konstantin Pupke und Markus Ingold (von links) auf dem Gelände der Ökologischen Baumschule in Wangelkow. Quelle: Tom Schröter

Auch Naturschutzhecken sieht der kleinteilige Flächenplan vor, an dem Experten aus den Bereichen Naturschutz, Bodenkunde, regenerative Landwirtschaft, Klima, Permakultur und Agroforstwirtschaft mitgearbeitet haben. Auf dem Areal vorhandene wertvolle Magerrasenflächen und eine Pfeifengraswiese sollen erhalten und gehegt werden. Einige Flächen werden dem Futteranbau und als Weideland für Schafe dienen. Ein den Acker kreuzender Feldweg soll mit einer Obstallee versehen werden. „Hier würde ich gerne alte Kirschsorten ansiedeln“, blickt Markus Ingold voraus. Perspektivisch sei an eine regionale Vermarktung des erzeugten Obstes und Fleisches gedacht, sagt Claudia Pupke. Bioläden gibt bereits jetzt, wie etwa der Höfeladen Esslust in Libnow und der Naturkostladen Sonnenmichel in Greifswald.

Ein Teil des Pachtlandes, etwa 20 Hektar, erstreckt sich unterdessen auf den Papenberg nahe Lassan, welcher der örtlichen Kirchengemeinde gehört. „Hier wollen wir auf fünf Hektar Ende 2021 mit dem Anlegen einer Obstwiese als Baum-Feld-Wirtschaft starten“, berichtet Konstantin Pupke. „1000 Apfelbäume von 35 verschiedenen Sorten sowie 250 Birnbäume wollen wir hier pflanzen – besonders resistente Obstgehölze, die allesamt ausreichend Platz für die Ausbildung kräftiger Kronen erhalten.“ Auch eine Bewässerung zur Förderung des Wachstums in den ersten drei bis vier Jahren und ein Zaun sind vorgesehen.

Überführung in Nationales Naturerbe angestrebt

Mit ihrem Projekt stürzten sich die Mitstreiter aus finanzieller Sicht in ein Abenteuer. Denn: Noch ist die oben erwähnte Fläche nahe Wangelkow im Eigentum der BVVG, weshalb der Pachtzins relativ hoch ist. Gemäß einer Empfehlung der Succo Stiftung wird jedoch angestrebt, auf Bundesebene das Areal in das Nationale Naturerbe zu überführen. Dann unterläge die Bewirtschaftung naturschutzrechtlicher Vorgaben – passend zur Vision der 133 Hektar GmbH & Co. KG. Und auch die Höhe der jährlichen Pacht würde deutlich sinken.

Nachhaltiges Wirtschaften und das Wiederherstellen und Bewahren wirtschaftlicher Ressourcen sind Anliegen des Projektes. Mehrere junge Familien haben sich in den vergangenen Jahren in Wangelkow niedergelassen. Die alten Wohnhäuser wurden und werden neu ausgebaut. Markus Ingold bringt es auf den Punkt: „Alle diese Leute brauchen auch in Zukunft eine Lebensperspektive, und zwar direkt vor Ort.“

