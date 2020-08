Wolgast

Am Freitagnachmittag befuhr eine allein im Auto befindliche Frau die Bundesstraße 111 aus Lühmannsdorf kommend in Fahrtrichtung Insel Usedom. Bereits an der Abfahrt Hohendorf fiel einem Augenzeugen auf, dass an dem Pkw BMW die Heckklappe geöffnet war. Erst einige Kilometer weiter – Chausseestraße in Wolgast – gelang es ihm sie einzuholen und mittels kräftigem Hupen auf die offenen Heckklappe aufmerksam zu machen.

Die Frau fuhr dann in die Feldstraße ab und schloss sie. Der Koffer und die Äpfel im Kofferraum landeten glücklicherweise nicht auf der Straße.

Von Tilo Wallrodt