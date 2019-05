Trassenheide/Wolgast

50 Mitarbeiter der MediClin Dünenwaldklinik Trassenheide sind am Mittwoch im Rahmen erneut in den Warnstreik getreten. Der zweite Ausstand dauerte den ganzen Tag, die Kollegen streikten morgens vor der Klinik und anschließend in Wolgast, wo sie ab 10.15 Uhr – von der Polizei begleitet – durch die Innenstadt Richtung Fischmarkt zogen. Mit Trillerpfeifen und wehenden Gewerkschaftsfahnen machten sie auf ihre Situation aufmerksam. Die Mitarbeiter fordern mehr Geld und einen Tarifvertrag, der die Regelungen des Manteltarifs Öffentlicher Dienst (TVöD) übernimmt.

MediClin bot in der letzten Verhandlungsrunde am 16. Mai Lohnerhöhungen von 4,5 Prozent rückwirkend ab 1. April und weitere 4,1 Prozent ab 1. April kommenden Jahres an. Dennoch liege die unterste Entgeltstufe damit nur knapp über dem Mindestlohn, heißt es von der Gewerkschaft ver.di. Daher werde weiter für einen annehmbaren ersten Tarifabschluss gekämpft. Am Montag gehen die Tarifverhandlungen weiter.

Cornelia Meerkatz