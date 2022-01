Warum Dalja perfekt den Hüftwurf beherrscht

Schon als Sechsjährige kam Dalja Konopko aus Swinemünde zur Sektion Judo der SG Medizin Bansin. Ihre Eltern Dorota und Kamil suchten eine sportliche Betätigung für ihre temperamentvolle Tochter. „Diese Sportart macht mir viel Freude, ich trainiere mit großer Begeisterung zweimal in der Woche“, sagt die Sportlerin.

Am liebsten kämpfe sie im Training mit Jette Wandel, berichtet sie. „Zehn Pokale und 56 Medaillen schmücken mein Zimmer“, fügt sie voller Stolz an. Sie zeichnet sich durch eine starke Motorik aus, den Hüftwurf Ugi-goshi beherrscht sie perfekt. Derzeit wird noch an einer besonderen Fußtechnik gearbeitet.

„Sie ist ausgesprochen trainingsfleißig und stand bei jedem Wettkampf auf dem Siegertreppchen. Ich bin auf ihre weitere Entwicklung gespannt“, so Hartwig Zopfhau, der trotz seiner 84 Jahre immer noch als Übungsleiter agiert. In der Schule gehören Sport und Biologie zu den Lieblingsfächern von Dalja, einem ausgesprochen fröhlichen Mädchen.

Von Gert Nitzsche