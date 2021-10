Koserow

Nach dem wunderbaren Wild-Fashion-Dinner zur Eröffnung der Wildwochen auf der Insel Usedom am vergangenen Sonnabend im Forsthaus Damerow hatten Gäste die Möglichkeit, die tollen Kreationen der drei Designer zu kaufen.

Besonders die Festgarderobe von Marco Marcu und seine universellen Taschen fanden viele Käuferinnen. „Sie können gerne mit Karte bezahlen“, sagte der Potsdamer, nicht ahnend, dass seine Worte gleich ad absurdum geführt wurden. Denn natürlich funktionierte die moderne Technik nicht – wegen des fehlenden bzw. viel zu schwachen Netzes. Marco Marcu verstand die Welt nicht mehr und versicherte, dass er so was noch nicht erlebt hätte. Tja, er war ja auch noch nie auf Usedom!

Bloß gut, dass Ehegatten oder Freunde genügend Bargeld dabei hatten. So konnten die Modeträume vieler Frauen doch noch in Erfüllung gehen. Und Marco Marcu? Der will, obwohl sonst auf Modenschauen in New York, Paris und Berlin unterwegs, trotz des miserablen Netzausbaus wieder auf die Insel Usedom kommen – Abenteuerurlaub ist schließlich was Besonderes!

Von Cornelia Meerkatz