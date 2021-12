Warum Karlshagener Grundschüler jetzt gern Hänsel und Gretel sein wollen

Koserow/Karlshagen

Weihnachten ist das Fest, das zugleich jene glücklich macht, die andere erfreuen. Geschenke auf Gabentischen, erfüllte Sehnsüchte, vertraute Nähe und prall gefüllte Päckchen prägen allenthalben das Bild. Wie seit nun schon sieben Jahren spendiert auch dieses Jahr wieder die Bäckerei Wolfsteller leckere Pfefferkuchenhäuser in drei Größen, handgefertigt in der Koserower Backstube.

Wegen der neuerlichen und strengen Corona-Regeln konnten die wohlschmeckenden Kunstwerke mit Nüssen und Lebkuchen, vor allem aber reichlich Gummitieren und Schokolade allerdings nicht wie geplant in den Foyers der Spielstätten der Vorpommerschen Landesbühne aufgestellt werden. Was aber tun damit? Die Theatermacher und die Hersteller einigten sich schnell auf eine großzügige „Ersatzvariante“: Die drei XL-Kreationen gehen an die Jüngsten der Heinrich-Heine-Schule Karlshagen sowie an die Anklamer Schiller-Schule und die Nobert-Schule in Barth. Statt in den jeweiligen Spielstätten entfalten sie nun in den dortigen Schulräumen ihren zauberhaften Duft.

Theaterbesuch vorerst verschoben

Am Dienstagvormittag brachte Leonie Bölter das erste Pfefferkuchenhaus in den Inselnorden, wo Schulsozialarbeiterin Anke Friedrich gemeinsam mit fünf Jungs aus dem Schülerrat schon ungeduldig darauf wartete. Und die Leiterin des Besucherservice der Landesbühne kam nicht allein. Niklas Schüler und Maximilian Stenzel, beide Akademiestudenten im praktischen 4. Studienjahr und Hauptdarsteller im aktuellen Kinderstück „Rico, Oskar und der Diebstahlstein“, waren mitgekommen. Rasch entwickelte sich ein lebhafter Dialog zwischen ihnen und den Schülern, die allesamt schon aufmerksame Zuschauer in der Zinnowitzer „Blechbüchse“ waren und das Erlebte „echt cool“ fanden.

„Leider klappt das dieses Jahr aber nicht wie gewünscht, doch wir hoffen sehr, den Theaterbesuch im Februar nachholen zu können“, erklärt Anke Friedrich die aktuell schwierige Situation im Schul- und Kulturbetrieb. Wegen der arg begrenzten Besucherzahlen musste das Theater etliche der Schulklassen, die sich längst für eine Adventsvorstellung angemeldet hatten, leider auf später vertrösten. (Corona)-Schicksal!

Freude bei der Herstellung der Zuckerguss-Kunstwerke

Konditorin Yvette Richter von der Bäckerei Wolfsteller mit einem der beliebten Pfefferkuchenhäuser aus ihrer Koserower Backstube. Quelle: Steffen Adler

So müssen sich die kleinen Leckermäuler der Grundschule im Advent und zu Beginn der Märchensaison 2021 eben mit den Zuckerguss-Kunstwerken inklusive Mini-Märchenfiguren begnügen. Die erste klitzekleine Verkostung bestätigte ihre Erwartung: „Herrlich süß!“.

Konditorin Yvette Richter (55), zugleich Mit-Geschäftsführerin der Wolfsteller GbR und Hauptherstellerin der kleinen Kunstwerke, freut sich jährlich darauf, neue Kreationen zu entwerfen. Einen Teil davon kauft die Kundschaft, andere der Pfefferkuchenkonstruktionen gehen an Kindereinrichtungen und eben ans Theater.

Für die Mädchen und Jungen der Koserower Grundschule gab es dieses Jahr vorgebackene Kekse, die von den Schülern dann dekoriert und in 110 selbst gebastelten Geschenktüten verpackt werden. Danach werden daraus kleine Aufmerksamkeiten für die Senioren des Ortes. Eine schöne, generationenübergreifende Idee, zumal auch die sonst übliche Weihnachtsfeier der Älteren des Bernsteinbades dieses Jahr den Sanktionen infolge der Pandemie zum Opfer fällt.

Wird das Knusperhaus zerschnitten?

Für Yvette Richter ist die Weihnachtsbäckerei immer wieder eine willkommene Abwechslung, die Jahr für Jahr nach dem Totensonntag so richtig Fahrt aufnimmt. Auch wenn ihre eigenen Kinder längst erwachsen sind, weiß sie um die Begeisterung, die Pfefferkuchenhäuser mit Zucker und Mandeln, Nüssen und Schokolade, vor allem aber auch buntem Gummigetier und reichlich Lakritz auslösen. „Das gehört für mich und meine Mitarbeiter zu Weihnachten wie der geschmückte Baum, die festliche Beleuchtung und die Heimlichkeit vor dem Heiligabend“, erzählt sie. Und natürlich weiß sie, dass man an diesen Kreationen nur ganz schwer vorbei kommt, ohne mal kurz zu naschen. Es muss ja niemand merken …

In der Karlshagener Schule bleibt das Knusperhaus indes vorerst im Zimmer der Schulsozialarbeiterin. Anke Friedrich: „Wir haben ja eine große und moderne Schulküche. Hier könnte das Haus später in kleine Teile zerschnitten werden, damit jeder Grundschüler etwas davon kosten kann.“ Keine schlechte Idee. Mal schauen, wie lange die Mädchen und Jungen den Backduft ertragen können, ohne in einem günstigen Moment von der Naschsucht überwältigt zu werden. Das wäre dann wohl eine Form klassischen Mundraubs – aber eine, die zu verzeihen wäre.

Von Steffen Adler