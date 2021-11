Warum Karlshagens größter und berühmtester Kleiderschrank umzieht

Karlshagen

Der Spruch ist legendär: „In meinem Schrank hängt Kleidung für 6 Frauen in 5 Größen und 4 Jahreszeiten. Nur für mich ist nichts dabei!“ Das Schild war eines der Markenzeichen des „Kleiderschrank“ in Karlshagen. So hat Monika Janzen ihren Laden an der Hauptstraße genannt, den sie vor elf Jahren eröffnete.

Die Namensidee entstand, nachdem die vor 13 Jahren zugezogene Karlshagenerin ein Jahr lang von zu Hause aus Festmode verkauft hat. „Zunächst hingen die neuen Kleider in meinem eigenen Kleiderschrank, dann wurden die Kunden mehr und die Kleider hingen im ganzen Haus, so dass mein Mann irgendwann meinte, ich solle diesen Kleiderschrank ausräumen und mir einen eigenen suchen. Er meinte ein Ladengeschäft“, erinnert sie sich.

Kundinnen aus ganz Deutschland

Dieses berühmte Schild soll auch künftig den "Kleiderschrank" in Wolgast zieren. Quelle: Cornelia Meerkatz

An der Hauptstraße in Karlshagen wurde sie fündig. Angst, dass sie mit Festmoden im Seebad eine Bauchlandung machen würde, hatte sie nicht. „Es gab so viele Gelegenheiten, wo festliche Damegarderobe gesucht wurde – Jugendweihe, Konfirmation, Hochzeit, Jubiläen, Bälle. Ich kaufte in Düsseldorf, Berlin und Hamburg die Ware. Und warum sollten die Insulaner und Wolgaster immer nur nach Greifswald fahren? Karlshagen ist ein schöner Ort“, so Janzen.

Sie behielt Recht: Nur durch Mundpropaganda kamen die Kundinnen. Längst waren sie nicht nur von der Insel und aus Wolgast. Auch aus Greifswald und dem Umland kamen sie, aus Leipzig, Bayern, Stuttgart, Luckenwalde und Wittstock. „Viele Kundinnen waren Urlauber oder Ferienhausbesitzer. Sie lobten die große Auswahl und moderaten Preise. Und dass es Mode in allen Größen gab. Das hat mich immer motiviert.“

Die Tochter hatte die Idee

Seit zwei Jahren weiß Monika Janzen, dass sie Ende dieses Jahres aus Altersgründen mit ihrem Kleiderschrank aufhören möchte. „Nächstes Jahr im Februar werde ich 65, da wäre es doch schön, wenn es jemanden gäbe, der dann den Kleiderschrank sortiert und auffüllt“, sagt sie. Doch so leicht wie gedacht, ließ sich der Wunsch von Monika Janzen nicht umsetzen. Es fand sich keine passende Nachfolgerin. „Ich hatte mich fast damit abgefunden, dass mein Kleiderschrank seine Türen für immer schließt“, berichtet sie. Doch unverhofft kommt oft.

Glücklicherweise fanden trotz Corona in diesem Jahr wieder Jugendweihen statt. Im Frühjahr kam eine Kundin aus Lubmin zu ihr, um ein Jugendweihekleid für die Tochter zu kaufen. Sie fand das Passende in Karlshagen. „Als ich mich verabschiedete, sagte mir Monika Janzen noch beim Gehen, dass ich melden solle, falls ich jemand wüsste, der Interesse an ihrem Geschäft hat. Sie selbst werde in Kürze in Rente gehen. Ich versprach mich umzuhören“, weiß Simone Köster noch als wäre es gestern gewesen.

Auch Kösters Tochter hatte mitgehört. Kaum im Auto, meinte sie zu ihrer Mutter: „Mama, das wäre es doch. Das ist doch genau das richtige Ding für Dich. Du wolltest doch was Neues ausprobieren.“ Simone Köster zögerte keinen Moment, sie stimmte der Tochter zu. Zu Hause wurde der Ehemann mit den Plänen konfrontiert. Seine Reaktion: „Wenn Dein Bauch Dir sagt, es ist die richtige Entscheidung, dann tu es!“ Schon wenig später rief die Lubminerin in Karlshagen an, um Monika Janzen die frohe Botschaft zu überbringen. „Ich habe mich riesig gefreut, weil auch ich beim Verabschieden von Simone gedacht hatte, sie wäre bestimmt die Richtige. Die Chemie stimmte auf Anhieb bei uns beiden“, sagt Janzen.

Entscheidung zugunsten Wolgasts

Also besprachen die beiden Frauen den Deal und auch den künftigen Standort des „Kleiderschrankes“. Simone Köster, die derzeit als Integrationshelferin arbeitet, hat 20 Jahre Berufserfahrung im Handel. „Die Wolgaster kennen mich, ich bin nicht nur dort geboren, sondern habe auch lange im Drogeriemarkt gearbeitet, ehe ich in Karlshagen bei einem Discounter begann“, erzählt die 44-Jährige. Sie habe überlegt, ob sie den Laden auf der Insel lassen soll. „Aber letztlich bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass in der Wolgaster Innenstadt in der Langen Straße genau der richtige Platz für meinen Kleiderschrank ist“, sagt sie und strahlt.

Sie habe ein gutes Gefühl, dass sich die Innenstadt von Wolgast weiter belebt und sie mittendrin ist. „Deshalb möchte ich den Inhalt noch erweitern. Neben Festmode biete ich alltagstaugliche Kleidung in vielen Größen und für vier Jahreszeiten an“, meint sie in Anspielung ans berühmte Schild, dass auch am neuen Standort einen besonderen Platz haben soll. Die Mode wird Simone Köster weiter in Düsseldorf, Berlin und Hamburg kaufen – „das bin ich den bisherigen dankbaren Kundinnen doch schuldig“, sagt sie.

Am Freitag, den 19. November, öffnet Monika Janzen zum letzten Mal ihr Geschäft. „Seit ich weiß, dass ich es in gute Hände gebe, bin ich total entspannt“, bekennt sie. Und wann öffnet nach dem Umzug der „Kleiderschrank“ zum ersten Mal am neuen Standort in Wolgast seine Türen? „Am 4. Januar ist es soweit. Momentan sind mein Mann und ich noch dabei, am Wochenende im neuen Laden zu renovieren, einzuräumen, alles perfekt zu machen. Auch der Internetauftritt will vorbereitet werden. Meine Kundinnen sollen meinen ’Kleiderschrank’ vom ersten Tag an lieben, so wie es bei Monika der Fall war“, ist das Ziel von Simone Köster.

Von Cornelia Meerkatz