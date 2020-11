Stralsund

Wismar, Stettin und Stralsund wurden nach dem Dreißigjährigen Krieg die wichtigsten Festungen des schwedischen Königs im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Die Seehandelsstadt am Sund blieb wirtschaftlich erfolgreich. Allerdings kam es im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts zu erheblichen Zerstörungen im Schwedisch-Brandenburgischen Krieg 1674 bis 1679 und durch einen großen Stadtbrand 1680.

Neue Erkenntnisse zur Hanse und Stralsund

Anzeige

Zum Zustand Stralsunds in der Zeit danach gibt es eine einzigartige Quelle. Der schwedische König ließ gegen den Widerstand der Landstände von 1692 bis 1709 seine Provinz Pommern vermessen. Stockholm wollte deren wirtschaftlichen Zustand ermitteln und eine exakte Grundlage für die Besteuerung von Grund und Boden erhalten. Diese erfolgte zu diesem Zeitpunkt vor allem über Selbsteinschätzungen.

Gut ausgebautes Brauchwassernetz

Die Ergebnisse der „Schwedischen Landesaufnahme von Vorpommern 1692 bis 1709“ geben die Historische Kommission für Pommern und das Landesarchiv Greifswald heraus. Zu den Städten ist „Band V: Stralsund, Teil 1: Stadtfeldmark und St. Jürgen Viertel mit Franken- und Knieperdamm“ erschienen. Bearbeiter sind Michael Jager und Heiko Wartenberg.

Neue Erkenntnisse zur Hanse und Stralsund

Weitere drei Bände zu Stralsund sind geplant. In der Einleitung ordnen Stefan Kroll, Ivo Asmus und Michael Jager die Landesaufnahme ein und fassen sie zusammen. So weist Jager darauf hin, dass es in Stralsund ein gut ausgebautes Netz für die Brauchwasserversorgung ausgehend von der Wasserkunst vor dem Kütertor besaß. Holzleitungen führten zu Entnahmepunkten.

Lustgarten mit „raren Obstbäumen“

Die Landesaufnahme ist eine detailreiche Quelle. So erfährt man beispielsweise über „Knieps Damm“ 23, das Michel Berlin gehörte: Es gab dort Ställe für Kühe, Pferde und Schweine und einen Speicher. Erwähnt werden ein Kohlgarten und die mit dem Haus verbundene „Bierschenk-Gerechtigkeit“. Zu Knieps Damm 13, im Besitz des Kaufmanns, Brauers und Mälzers Joachim Brandenburg, zählte ein „großer Lustgarten mit Blumen-, Kohl- und Küchenquartieren, auch raren Obstbäumen“ sowie zwei kleine Fischteiche. Brandenburg wohnte nicht selbst im Haus, sein Mieter war Tagelöhner.

Lesen Sie auch

„Gotteskeller“ für die Armen

Am „Francken Damm“ gab es Kegelbahnen. Und zum Haus Nr. 52 in der „Münchstraße“ im St.-Georgen-Viertel, der Dienstwohnung eines Diakons von St. Nikolai, gehörte eine „kleine, helle Badestube mit einem Kachelofen, dabei ein kleines Wasch- und Brauhaus“. Noch zwei Beispiele aus diesem Viertel: In dem der Kramerkompanie gehörenden „Fischer Straße“ (jetzt Schillstraße) 12 gab es einen „Gotteskeller, darin die Armen ohne Entgelt wohnen“.

Stralsunder Denkmal herausgeputzt: Schill ist wieder schmuck

Die Kramerkompanie besaß auch die folgenden Häuser, so das „Kramer Compagnie“ genannte Gebäude Fischer-Straße 19. Damit verbunden war die Bierschenkgerechtigkeit und „dass die Hochzeiten darauf gehalten werden“. In der großen Küche wurde dafür geschlachtet und gekocht.

Die schwedische Landesaufnahme von Vorpommern 1692 bis 1709, Städte, Band 5: Stralsund, Teil 1: Stadtfeldmark und St.-Jürgen-Viertel mit Franken- und Knieperdamm, ISBN 978-3-86935-372-2, 39,90 Euro

Von Eckhard Oberdörfer