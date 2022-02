Warum Usedom zu einem Strand von Leningrad wird

Peenemünde

Die Frau rammt dem Mann ein Messer in den Oberschenkel. Er schreit vor Schmerz und winselt um Hilfe. Sie rennt weg, kehrt aber um und hilft ihm auf. „Aus“, ruft der Produzent. Die Szene ist im Kasten. Der Mann trägt eine zerfetzte russische Uniform, das Auge ist blutverschmiert. Sie ist dick eingemummelt – mit Strickjacke, Schal, Kopftuch und Stiefel. Sie begegnen sich an einem Strand außerhalb von Leningrad im Winter 1941. Laut Drehbuch ist es bitterkalt.

Wenn der Wind heute auffrischt, kommt man dem russischen Winter schon nahe. Es sind um die fünf Grad, wir sind am Strand im Norden der Insel Usedom. Am Set von Regisseur Moritz Adlon, der auf Usedom gegenwärtig seinen Abschlussfilm an der Hochschule für Fernsehen und Film München dreht, gehört die Messerszene zu einem 25-minütigen Kurzspielfilm. Der Titel lautet „Der Rückweg“. 2023 soll er bei Arte und im Bayerischen Fernsehen laufen.

Dass sich der Jung-Regisseur für den östlichsten deutschen Zipfel entschieden hat, lag an einem Urlaubsaufenthalt auf der Insel. „Moritz meinte, das ist ein guter Ort, einen Film zu drehen“, sagt Alina Rhotert, Producerin am Set.

Schauspielerin Svetlana Belesova, Mitglied der Münchner Kammerspiele, im Gespräch mit Regisseur Moritz Adlon. Quelle: Henrik Nitzsche

Sie studiert ebenfalls an der Münchner Filmhochschule und gehört dem 30-köpfigen Team während der einwöchigen Dreharbeiten auf Usedom an. Sie ist im fünften Semester und will Produzentin werden. „Ich mag es lieber, hinter der Kamera zu stehen.“ Produziert wird der Streifen von Hadifilm München.

Historiendrama von Leningrader Blockade

Worum geht es? Es ist ein Historiendrama. In der Zeit der Belagerung Leningrads. Zwei Frauen, Mutter und Tochter, machen sich mit einer Handvoll Pferdefleisch auf den Rückweg in die Stadt. Das Fleisch könnte ihrer beider Rettung vor dem Verhungern sein – hätte die Tochter es nicht bereits verschlungen. „Das ist ein intensives Kammerspiel, was die Mutter-Tochter-Beziehung auf eine harte Probe stellt. Gesprochen wird russisch. Es soll so authentisch wie möglich werden“, sagt Alina Rhotert.

Dass im Inselnorden nahe Peenemünde, wo Hitlers Raketenschmiede war, ein Kriegsfilm über die Belagerung der nordrussischen Stadt durch die Wehrmacht gedreht wird, ist Zufall. „Das spielt in dem Streifen keine Rolle. Die Bedingungen vor Ort sind perfekt. Der Strand und der Wald passen“, so die Producerin. Auch wenn aktuell das Wetter gerade nicht mitspielt. Zu viel Sonne. „Wir müssen immer auf eine Wolke warten“, sagt Aufnahmeleiter Lars Fliegner.

Im Inselnorden schneit es Maisstärke

„Der Rückweg“ soll ja ein düsteres Leningrad (heute St. Petersburg) am Wasser zeigen mit leichtem Schneefall. Dafür haben die Filmemacher eine Schneekanone und Schneeteppiche mitgebracht. Bei den Szenen lässt ein Crewmitglied über der Kamera durch einen Plastekorb mit Löchern Maisstärke rieseln – leichter Schneefall im Inselnorden.

Der Kurzfilm steht auch für Action. „In einer Szene rennt ein brennender Mann aus dem Wald ins Wasser. Deshalb haben wir auch Experten für Spezialeffekte vor Ort“, erzählt Alina Rhotert, die am Nachmittag das Technische Hilfswerk erwartet. Warum? „In einer Szene muss ein Auto umgekippt werden. Mehr kann ich nicht verraten.“ Für den Film brauchte es übrigens Komparsen, die Partisanen spielen. Russisch sprechende Akteure hatten da besonders gute Karten.

Neben Usedom waren die Münchner auch zum Dreh im Slawendorf Passentin, einem archäologischen Freilichtmuseum im Penzliner Ortsteil Passentin. Auch in Rossin, einer Gemeinde südlich von Anklam, wurde gedreht. Ende der Woche sollen die Kameras wieder verpackt werden, um Leningrad auf Usedom zurechtzuschneiden. Einen Sendetermin für das nächste Jahr gibt es noch nicht. Sicher ist aber, dass der Streifen mit deutschen Untertiteln ausgestrahlt wird.

Von Henrik Nitzsche