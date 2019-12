Warum das „100 Haus“ in Wolgast die bessere Jugendherberge ist

Wolgast

„100 Prozent schulfrei“ verspricht das „100 Haus“ in Wolgast. Kein schlechter Name für ein Klassenfahrten-Domizil. Die Zimmer heißen „Zauberschule“ oder „Gamedesign“. Im Speiseraum mit dem Namen „Klassenmampf“ ziert ein überlebensgroßes Porträt von Tamara Bunke, Freundin des Revolutionärs Che Guevara, eine Wand.

Das Haus will eine „coole Herberge“ für Jugendfahrten zu sein. Und das ungewöhnliche Konzept scheint zu funktionieren: Beim diesjährigen Deutschen Tourismuspreis wurde die Jugendherberge in dem 119 Jahre alten Schulgebäude im Gründerzeitstil kürzlich mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.

Martin Schröder (55) heißt der Mann hinter dem „100 Haus“. Der gelernte Schmiedemeister kam als Quereinsteiger in den Tourismus – und machte sich rasch einen Namen als Erneuerer der Bettenbranche in MV. „Wir wollten nie einfach nur das Auffangbecken der überfüllten Insel Usedom sein“, sagt der gebürtige Thüringer, der lange in Berlin lebte und dort an der Pferderennbahn in Hoppegarten für die Hufeisen zuständig war.

150 Betten, acht Mitarbeiter

Das „100 Haus“ ist nicht das einzige Projekt von Martin Schröder in Wolgast. Ein paar Meter weiter betreibt er auch das „Postel“ in der alten Post. Er und seine Mitstreiter investierten viel Energie, um ihre Zielgruppe zu überzeugen. Zu der zählt Schröter zum Beispiel die Hörer des beliebten Senders „Radio 1“ in Berlin und Brandenburg (Slogan: „Nur für Erwachsene“). Der Heimatmarkt in Vorpommern sei aber ebenso wichtig – Chöre, Vereine und Familien quartieren sich im Postel für Übungswochenenden und Treffen ein. 150 Betten haben beide Einrichtungen zusammen, acht Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen.

1,5 Millionen Euro steckten Schröder und seine Gesellschafter an eigenem Geld und Bankkrediten in den Umbau der alten Post. Mit viele Liebe zum Detail richteten sie die Zimmer ein – mit Requisiten vom Bakelit-Telefon bis zur alten DDR-Telefonzelle. Auch das Postel bekam 2015 den Oscar der Branche – Platz 3 beim Deutschen Tourismuspreis.

Wirtschaftlich war das Postel anfangs kein großer Erfolg. „Das war auch nicht zu erwarten“, sagt Schröter. Doch das Festhalten an der Idee, etwas Neues und Ungewöhnliches zu bieten, zahlte sich schließlich aus: Die Übernachtungszahlen stiegen, die Gäste blieben länger. Das im Sommer 2018 eröffnete „100 Haus“ arbeitete von der ersten Saison an kostendeckend. 2019 war das bisher wirtschaftlich erfolgreichste Jahr. Schröter will jetzt die Löhne seiner Mitarbeiter erhöhen.

Früher Mädchenschule, heute coole Herberge

Für den Umbau des alten Schulhauses – erst Mädchenschule, dann Berufsschule „ Tamara Bunke“, später Volkshochschule – setzte Schröter statt auf routinierte Gastronomie-Innenarchitekten auf die Kreativität der Zielgruppe: Schüler des Wolgaster Gymnasiums entwickelten im Kunstunterricht Konzepte für das aus ihrer Sicht ideale Jugendherbergszimmer. Es bliebt nicht bei kleinen Modellen im Schuhkarton. Die Entwürfe wurden nachher umgesetzt. So leuchtet nun das Zimmer „Gamedesign“ in schrillen Computerspielfarben, Pixel-Grafiken schmücken die Wände. Die alte Videospielkonsole, die ursprünglich darin stehen sollte, kam nie an – sie verschwand unterwegs beim Transport aus Berlin. „Vom Lkw gefallen“, sagt Schröter und lacht. Den Diebstahl hat er inzwischen gut verschmerzt. Andere Zimmer sind kleine Unterwasserwelten, sehen aus wie ein Tonstudio, thematisieren Landwirtschaft und exotische Länder.

Unzählige Fundstücke vom Flohmarkt und aus der Scheune mutierten per Upcycling zu schicken Einrichtungsgegenständen. Es entstanden bewohnbare Gesamtkunstwerke, mit riesigen Hochbettebenen – statt Etagenbetten wie in der klassischen Jugendherberge. „Das Gesamtkonzept ist einfach vorbildlich“, lobte die Tourismuspreis-Jury in ihrer Begründung für die Preisvergabe.

Punk-Bar im Heizungskeller

Beide Häuser, Schule und Postel, stehen der ganzen Stadt offen. Es gibt Konzerte, Poetry-Slams und eine Punk-Bar im ehemaligen Heizungskeller. Martin Schröter ist in Wolgast heimisch geworden. Schon als Kind, auf dem Rücksitz im Auto der Eltern auf dem Weg zur Ostsee, faszinierte ihn die Stadt mit den alten Gebäuden. Auch wenn mittlerweile in der Altstadt immer mehr Läden leer stehen, sieht der Hotelchef vor allem Chancen und Potenzial. „Man muss den Wolgastern immer wieder sagen, dass ihre Stadt schön ist“, sagt er.

Der persönliche Umgang sei auch im Hotel entscheidend. „Wir sehen unsere Gäste als Freunde“, erklärt Schröter. Er will seinen zahlenden Besuchern den Raum geben, um sich frei zu entfalten. Klassischer Service würde da nur stören. Statt Kellnern, die auf Wunsch leere Gläser füllen, steht im Postel ein Kühlschrank mit Bier und Limo. Bezahlt wird auf Vertrauensbasis, mit zwei Euro in der Dose. Alle halten sich daran, sagt der Betreiber.

Schmied, Geschäftsführer, Unternehmensberater

Dabei ist Schröter keineswegs harmoniesüchtig: Als gewählter Stadtvertreter streitet er mit altgedienten Kommunalpolitikern über die Entwicklung seiner Wahlheimatstadt. Der Träger breitkrempiger Hüte und Vater von drei Kindern ist außerdem Vorsitzender des Tourismusverbands Vorpommern. Er gründete ein deutsch-polnisches Netzwerk, das in der Region zwischen Stettiner Haff und Peene Firmen und Menschen zusammenbringen will, die mit Tourismus zu tun haben. Schröter arbeitete nach seiner Zeit als Schmied auch als Geschäftsführer und Unternehmensberater. Und er ist schon oft umgezogen. Will er jetzt für immer in Wolgast bleiben oder zieht es in ihn noch mal weg? Schröter braucht nicht zu überlegen. „Ich bleibe hier.“

