Warum die „Weisse Düne“ weiterhin im Nepperminer See an- und ablegen soll

Zum Artikel „Wolgast: Verlegen Schiffseigner die ‚Weisse Düne‘ bald nach Holland?“ (OZ vom 22. Mai): Ich möchte die Familie Bothe ermuntern, ihr Ansinnen zu verwerfen. Ebenfalls möchte ich zuständige Entscheidungsträger bitten, historische und touristische Leuchttürme im Land zu belassen.

Wer einmal erlebt hat, beispielsweise vom Nepperminer Fischpalast aus, wenn die „Weisse Düne“ dort anlegt, kann meine Gedanken verstehen. Das ist immer wieder ein romantisches Schauspiel und ein touristisches Highlight und – obwohl gewohnt – bleibt dieser Anblick immer faszinierend für Einwohner und Touristen. Es ist sozusagen ein Muss, in Neppermin auf die „Weisse Düne“ aufzusteigen und die maritime Romantik zu erleben.

Vor über anderthalb Jahrzehnten sprach mich die Familie Richter aus Bansin an, ob die Gemeinde Neppermin sich vorstellen könnte, dass im Nepperminer See ein Segelschoner anlegt. Schnell wurde ein Probesegeln mit der Reedereifamilie Brinkmann aus Leer vereinbart. Leider mussten wir feststellen, dass der vorhandene Steg knapp 100 Meter zu kurz war. Also hieß es für die Gemeinde, schnell zu handeln, denn sie wollte das Schiff hier liegen sehen. In einer Rekordzeit von fünf Monaten wurde der Seesteg verlängert und der Doppelrahenschoner legte am 3. Oktober am Seesteg an. Es war eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen den Behörden, den Födermittelgebern und der Gemeinde.

Um so erschrockener bin ich über die Gedanken der Familie Bothe, eventuell einen anderen Standort zu suchen. Verdenken kann man ihnen das nicht, weil ich ihre Sorgen kenne. Die Auflagen der zuständigen Behörden bereiteten den Betreibern erhebliche Kopfschmerzen. Das fängt beim Erweitern des Mastkorbes an und hört bei der zusätzlichen Einbringung einer Sicherheitswand auf. Selbstverständlich sind die Sicherheitsvorschriften einzuhalten, aber sind alle Auflagen wirklich immer sinnhaft? Leider ist unsere Gemeinde nicht in der Lage, dieses Unternehmen finanziell zu unterstützen. Doch ich könnte mir vorstellen, dass die nahegelegenen Eigenbetriebe hier eine helfende Hand reichen könnten.

Zu den Ausführungen vom Ehepaar Bothe kann man eigentlich nichts hinzufügen. Nur eins: Frau Schwesig, zerstören Sie nicht weitere Existenzen, lassen Sie das Schiff ablegen.

Karl-Heinz Schröder, Neppermin

Bansin verliert ein Kleinod

Zum Artikel: „Bansin: Hans-Werner-Richter-Haus soll auch Tourist-Information werden“ (OZ vom 15. Mai): „Das Hans-Werner-Richter-Haus wird umgekrempelt.“ So lautet ein Satz zu Beginn des Artikels. Und so wird es auch. Was viele Bansiner, Kulturinteressierte, langjährige Besucher und auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hauses befürchtet haben, nimmt nun „futuristische“ Gestalt an.

Im Jahr 2000 wurde auf Initiative von Hans-Werner Richters Frau Toni und mit Unterstützung der Gemeinde Bansin das ehemalige Feuerwehrhaus von dem Architekten Klaus Johannsen liebevoll zu einem Literaturhaus umgestaltet. Dabei ging der äußere Charakter des Hauses nicht verloren. Nicht nur das Arbeitszimmer von Hans-Werner Richter wurde dort eingerichtet, auch ein Veranstaltungsraum und eine kleine Bibliothek sowie Lesemöglichkeiten wurden geschaffen. Später wurde ein Platz für den Bansiner Schriftsteller Egon Richter eingerichtet und auch die Ahlbeckerin Carola Stern bekam Platz in dem Haus.

Von Anfang an war es als kulturelle Einrichtung, eben als Literaturhaus, gedacht. Unzählige Veranstaltungen haben in dem kleinen Saal stattgefunden, erinnert sei nur an den Poetry-Slam, die Hans-Werner-Richter-Literaturtage, das literarische Hoffest. So hat beispielsweise auch der mittlerweile über 50 Jahre bestehende und unter anderem von Egon Richter mitbegründete Bansiner Inselklub dort eine Heimstatt für seine Veranstaltungen gefunden.

Das Hans-Werner-Richter-Haus war und ist ein Kleinod in Bansin. Die Besucherzahl sei zu gering gewesen, wie aus dem Artikel hervorgeht. Aber Kultur war schon immer ein Kostenfaktor. Aber man sollte nicht immer auf Masse setzen, sondern mehr auf Qualität. Viele verschiedenartige, niveau- und reizvolle Veranstaltungen wie zum Beispiel der Poetry-Slam oder die Literaturtage haben nicht nur Einheimische, sondern auch viele Gäste zum und ins Hans-Werner-Richter-Haus gebracht. Aber diese Veranstaltungen sind nach und nach aus Bansin verschwunden und nach Heringsdorf gewandert. Hierauf sollte man setzen, wenn man eine Belebung des Hauses erreichen möchte. Dass die Tourist-Information aus dem jetzigen Haus des Gastes ausziehen muss, weil dort ein Fischerei-Erlebnis-Zentrum eingerichtet wird, hat die Gemeindevertretung bereits 2016 beschlossen. Warum sie aber in das Hans-Werner-Richter-Haus integriert werden muss, erschließt sich nicht. Die Option, dass die Tourist-Information auch in die Räumlichkeiten des ehemaligen Warmbads Bansin einziehen kann, wurde auf verschiedenen Veranstaltungen bereits angesprochen. Eine Antwort darauf blieb aus, auch jetzt.

Ob die mit dem Einzug der Tourist-Information in das Hans-Werner-Richter-Haus erwarteten Synergieeffekte entstehen, bleibt abzuwarten. Die Gäste, die in die Tourist-Information kommen, kommen in der Regel am Beginn ihres Aufenthalts. Sie wollen ihre Kurkarte, Auskünfte zu Bus und Bahn, aber eher selten den Besuch eines Museums. Die Ziele und Nutzungskonzepte der beiden dann in dem Haus untergebrachten Einrichtungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Durch den futuristischen Eingangsbereich zur Tourist-Information wird auch das Gesamtbild des Hauses zerstört. Eine Aufwertung ist das nicht, da stimme ich Gemeindevertreterin Johanna Arbeit zu. Der Charme und Charakter des Hauses gehen verloren. Und Bansin verliert ein Kleinod und ein Alleinstellungsmerkmal.

Kerstin Richter

Von Cornelia Meerkatz