Warum diese Demminerin gerne nach Usedom kommt

Damerow

Bei der Abschiedsfeier von Hoteldirektorin Simone Herse im Forsthaus Damerow war auch Mandy Niehoff aus Demmin dabei. Sie hatte einst mit ihrer Freundin Simone in Waren den Abschluss des BWL-Studiums gemeistert. Die gelernte Bürokauffrau arbeitet derzeit als Organisationsleiterin bei einer Tageszeitung und gefällt mit ihrer lebenslustigen Art.

Sie lebt in Demmin mit ihrem Partner Steffen und mit der elf Monate alten Tochter Skadi. „Natürlich dreht sich fast alles um unseren Sonnenschein, da freut man sich über jede neue Erfahrung“, sagt sie stolz.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gern trifft sich Mandy Niehoff mit Freundinnen. Sie verbindet so ein Treffen gerne mit einem Besuch der Insel Usedom. „Ich liebe die Insel wegen der schönen Natur. Wir sind sehr gerne in Koserow, weil es hier noch etwas ruhiger zugeht. Natürlich fahren wir auch in die Kaiserbäder.“ Sie liest gerne Krimis, aber auch mal leichte Kost – „ein bisschen was fürs Herz“. Sie geht gerne tanzen. Wenn ihr ein Lied gefällt, passiert es auch mal, dass sie mitsingt.

Von Gert Nitzsche