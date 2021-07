Warum diese Holländerin gerne nach Usedom kommt

Silke Fürhoff ist mal wieder zu Gast auf der Insel Usedom, wo sie ihre Eltern besucht. Die gelernte Industriekauffrau ist sehr musikalisch. Sie lernte sehr früh das Harfespielen und spielte später im Düsseldorfer Jugendorchester. 2007 ging sie nach Holland. Sie arbeitete in Rotterdam in einem Produktionsbetrieb. Dort lernte sie ihren Partner kennen, mit dem sie kürzlich ihr Traumhaus in Alblasserdam (Provinz Südholland) bezog. „Mit den Niederländern komme ich gut aus. Sie sehen vieles entspannter als die Deutschen“, sagt sie. Sie liebt ihre beiden norwegischen Waldkatzen.

Unvergessen ist ein Urlaub in den USA, wo sie ein besonderes Konzert erlebte. Und zwar im „Red Rocks Amphitheatre“, einem Open-Air-Amphitheater, das in einer Felsstruktur im Westen der USA in Colorado gebaut wurde. Zurück nach Holland: Letzten Winter war sie beim legendären Schlittschuhlaufen „Schaatsen“ auf den zugefrorenen Kanälen dabei. Derzeit genießt sie aber den Sommer auf Usedom.

Von Gert Nitzsche