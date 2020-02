Warum eine 80-jährige zum ersten Mal in ihrem Leben die Insel Usedom verlassen kann

Für 30 000 Euro schaffte der Schulverein in Karlshagen einen modernen Bolzplatz auf dem Gelände der Heine-Schule an. Am letzten Tag vor den Winterferien wurde dieser von den Schülern eingeweiht. Dank der großzügigen Unterstützung einiger Sponsoren konnte der Platz entstehen. Vorher war an der Stelle eine abgespielte Rasenfläche.