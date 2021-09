Warum für SPD-Mann Erik von Malottki der Wahlabend ein „Herzschlagfinale“ war

Insel Usedom/Wolgast

Es ist ein hauchdünner Vorsprung, der im Bundestagswahlkreis 16 über den Gewinn des Bundestagsdirektmandats entschieden hat. 24,8 zu 24,3 Prozentpunkten hieß es am Ende. Der hauchdünne Vorsprung wurde von SPD-Kandidat Erik von Malottki erzielt. Damit verfehlt die AfD, die früh in Führung ging, ihr großes Ziel, den Wahlkreis zu gewinnen.

von Malottki freut sich riesig, dass es am Ende mit dem Sieg geklappt hat. Es war zwar knapp, aber hat am Ende gereicht. „Dass die Wählerinnen und Wähler mit ihr Vertrauen gegeben haben für diesen wichtigen Bundestagswahlkreis, macht mich unglaublich glücklich. Ich bin dankbar für das Vertrauen“, sagt er. Es sei für ihn ein wirkliches Herzschlagfinale und einer der spannendsten Wahlabende gewesen, die er bisher erlebt habe. „Ich hatte viele ehrenamtliche Unterstützer in den vergangenen Monaten im Wahlkampf und es begeistert mich ungemein, dass wir es gemeinsam geschafft haben, die Wählerinnen und Wähler von meinen politischen Zielen zu überzeugen und den Wahlkreis zu gewinnen“, so der SPD-Mann. Dennoch verkennt er nicht, dass es angesichts der hohen Zustimmung zur AfD den etablierten Parteien nicht gelungen sei, die AfD zu entzaubern.

Menschen wollen Transparenz

Bereits im Wahlkampf hätten er und sein Team gespürt, dass sich die Stimmung hier in Vorpommern – wie im ganzen Land – zugunsten einer sozialen Politik drehe, reflektiert er. „Die Leute wünschen sich endlich eine andere Politik in Berlin, die ihre Interessen ernst nimmt. Auch deshalb haben sie in Vorpommern und in Mecklenburg gestern Korruption und eine Politik der Spaltung abgewählt“, betont Erik von Malottki, der überzeugt ist, dass er mit seiner Antikorruptionskampagne wichtige Prozentpunkte holen konnte. „Die Menschen wollen Transparenz und Offenheit. Ich wirke glaubwürdig, deshalb wurde ich gewählt“, so der SPD-Mann.

Mit Blick auf die anstehenden Aufgaben im Bundestag erklärt Erik von Malottki: „Auch wenn ich große Demut vor den bevorstehenden Aufgaben habe, werde ich – wie im Wahlkampf versprochen – keine Zeit verlieren und mit vollem Einsatz für eine soziale Politik in Berlin kämpfen.“ So erwarte er, falls sich die Koalitionsverhandlungen länger hinziehen, von allen demokratischen Parteien, dass man sich gesondert so schnell wie möglich auf eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro pro Stunde zum 1. Januar 2022 verständige.

Drei Aussschüsse kommen infrage

Auch eine Wahlrechtsreform will er auf den Weg bringen, damit es in Bayern nicht mehr so kleine und in MV so riesige Wahlkreise gebe. „Dann wird auch der Bundestag nicht mehr so aufgebläht“, so von Malottki. Er kann sich eine Mitarbeit im Bundestag in folgenden Ausschüssen vorstellen: im Haushaltsausschuss, dem für Arbeit und Soziales und im Bildungsausschuss. Auf alle Fälle will Erik von Malottki so oft wie möglich vor Ort im Wahlkreis sein und mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen. „Ich weiß, dass es angesichts der Größe des Wahlkreises keine einfache Aufgabe ist. Aber ich möchte das große Vertrauen rechtfertigen, dass ich mit dem Mandat erhalten habe. Und mit meinem mobilen Café war ich während des Wahlkampfes ja auch schon in zahlreichen Orten“, begründet er.

Nach dem Wahlsieg konnte er nur vier Stunden schlafen – Malottki ist junger Familienvater und der einjährige Sohn ein Frühaufsteher. „Nach ein paar Kaffee habe ich schon wieder einen halbwegs normalen Blutdruck“, meint der Greifswalder am Montagnachmittag. Er hat einen Tag nach der Wahl Kinderbetreuungs-Dienst, weil seine Frau, eine Lehrerin, noch in der Schule und die Tagesmutter des Sohnes verhindert ist. Aber sie seinen ein eingespieltes Team, meint er, während er den Knirps auf seinen Schultern durch die Stadt trägt. Familie werde, wenn er im Bundestag sitze, immer für ihn wichtig sein. Daher erwägt er auch, sich mit der Beibehaltung seines Kreistags- und Bürgerschaftsmandats erst festzulegen, wenn er das Arbeitspensum in Berlin kenne. „Es muss genügend Zeit für die Familie bleiben“, meint er.

Schlechtes Ergebnis: „Ich stecke Kopf nicht in den Sand“

Philipp Amthor will als Listenabgeordneter weitermachen. Quelle: privat

Keine Jubelstimmung unterdessen beim einstigen Youngster der CDU, Philipp Amthor. Der 28-Jährige ist der Verlierer der Wahl, wurde nur Dritter. Die Enttäuschung über das schlechte Abschneiden ist deutlich aus seiner Stimme zu vernehmen. Aber: Er versteckt sich nicht, beantwortet auch jetzt gestellte Anfragen sofort. In der Wahlnacht hatte er große Sorge, dass der Wahlkreis an die AfD fällt. Der ist nun zwar an die SPD gegangen. Doch Amthor sagt: „Auch wenn der Wahlkreis letztendlich nicht an die AfD gefallen ist, darf es uns nicht ruhen lassen, dass viele Stimmen aus der Region leider an Protestparteien und Vereinfacher gegangen sind.“

Philipp Amthor behauptet von sich, dass er auch bei Niederlagen nicht den Kopf in den Sand stecke: „Für mich persönlich ist das bittere Ergebnis bei der jetzigen Bundestagswahl jedenfalls Ansporn, um im Bundestag umso entschlossener für meinen Wahlkreis zwischen der Mecklenburgischen Seenplatte und der Insel Usedom zu arbeiten – auch als Listenabgeordneter“, betont er. Dann fügt er an: „Unsere Region braucht auch in Zukunft nicht nur schrille Töne, sondern auch handwerklich gute Politik mit konkreten Ergebnissen.“

Für AfD sind Malottki und Amthor ungeeignet

Enrico Komning von der AfD hat den Sieg im Wahlkreis 16 knapp verfehlt. Quelle: Daniel Bockwoldt

AfD-Direktkandidat Enrico Komning ist mit seinem Abschneiden nicht gänzlich zufrieden. Zwar zieht auch er auf Listenplatz 2 in den Deutschen Bundestag ein und tritt damit seine zweite Wahlperiode an, „doch angetreten war ich, um zu gewinnen“, sagt der 53-Jährige. Noch gegen 22 Uhr am Sonntagabend sah es so aus, als könnte Komning den Sieg erringen. Zu diesem Zeitpunkt sagte der AfD-Mann, der bereits seit einer Wahlperiode im Bundestag sitzt: „Mein Ziel war es, Philipp Amthor zu stürzen.“ Amthor habe aus seiner Sicht im Wahlkampf sehr abgehoben agiert und den Kontakt zu den Wählern verloren. Kurz vor Redaktionsschluss, als 331 von 392 Wahlbezirken ausgezählt waren, wurde der Vorsprung immer dünner. Gegen 22 Uhr lag Komning noch mit 26,2 Prozent der Stimmen vorne, Malottki hatte 24,2 Prozent und Amthor 20,6 Prozent der Stimmen.

Dass nach seinen Worten „ein sozialdemokratischer No-Name gewonnen hat, enttäuscht mich.“ Das knappe Ergebnis werde er akzeptieren, eine Neuauszählung der Stimmen, wie sie mancher Anhänger von ihm gefordert habe, brauche er nicht. Er hält von Malottki für ebenso gänzlich ungeeignet für den Bundestag wie Amthor. „Der eine wie der andere ist nicht in der freien Wirtschaft groß geworden und hat keinen Bezug dazu.“ Komning ist daher überzeugt, dass Malottki ebenso enttäuschen wird wie Amthor. Er selbst wolle seine „Sacharbeit im Wahlkreis 16 ohne Populismus fortsetzen, wobei es mir besonders auf Strukturpolitik auch für den ländlichen Raum ankommt. Ich habe bereits in der zurückliegenden Wahlperiode mehrere Anträge dazu eingebracht und auch zur Peene-Werft“, so Enrico Komning.

Von Cornelia Meerkatz