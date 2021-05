Warum sich Uwe Krüger Sorgen um die regionale Fischerei macht

Ahlbeck

Uwe Krüger aus Ahlbeck ist mit Leib und Seele Berufsfischer. Seit 1975 geht er dem traditionellen Handwerk hauptberuflich nach. 1990 kam dann das zweite berufliche Standbein als Gastronom hinzu. „Uwe’s Fischerhütte“ an der Ahlbecker Promenade ist längst eine feste Institution in der kulinarischen Meile der Usedomer Kaiserbäder. „Die Fischerhütte ist damals aus der Not entstanden, als unsere Genossenschaft ,FPG 10. Jahrestag’ in Ahlbeck nach der Wende in finanzielle Schieflage geraten war“, berichtet der 62-Jährige.

Uwe Krüger, einer der letzten seiner Zunft in Ahlbeck, macht sich Sorgen um den Fortbestand der regionalen Fischerei. Stetig sinkende Fangquoten auf der einen und eine wachsende, hungrige Robbenpopulation auf der anderen Seite machen ihm und seinen Berufskollegen das Leben schwer. Am Sonntag fuhr der Ahlbecker von Neppermin aus zum Fischen aufs Achterwasser. Er kehrte mit dickrückigen Brassen heim, die zu Fischsoljanka und -bouletten verarbeitet werden. In wenigen Wochen beginnt der Flunderfang auf der Ostsee.

Von Tom Schröter