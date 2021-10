Warum sich dieser Usedomer auf sein „Panikfutter“ freut

Beim jüngsten Kürbisfest in Alt Sallenthin unterstützte Andi Kühn das Gärtnerteam bei der Versorgung mit Crepes, Waffeln und schmackhaftem Kuchen. Der gebürtige Heringsdorfer hat den Beruf eines Kochs erlernt. „Kochen ist Hobby und Leidenschaft zugleich. Das ist für mich immer eine Herausforderung. Pflanzen und Essen ergänzen sich, da bin ich heute hier gern dabei“, sagt er. Am Abend sorgte er mit dem Köcheteam beim Kürbisfest für einen kulinarischen Ausklang besonderer Art.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Restaurant „Pier 14“ in Zinnowitz steht demnächst ein weiterer Höhepunkt an. Dort wird es an einem Abend das „Panikfutter“ geben. Dahinter verbirgt sich das „Udo Lindenberg Musikdinner“. Andi Kühn liebt Musik von Klassik über Rock und Jazz und absolviert derzeit eine Gesangsausbildung, um seine kulinarischen Events auch gesanglich untermalen zu können. Mit seiner Frau Steffi und den beiden Kindern Lina (13) und Johnny (8) bildet er eine glückliche Familie, die sich auf Usedom wohl fühlt.

Von Gert Nitzsche