Wolgast

Was wünschen sich prominente Menschen der Region für das Jahr 2021? Eine OZ-Umfrage zeigt, dass es darauf zunächst nur eine Antwort gibt: Alle Gefragten sehnen das Ende der Corona-Pandemie herbei. Alles andere tritt vor diesem Ereignis, das 2020 auf nahezu jeden Lebensbereich Einfluss hat, in den Hintergrund. Zu viele Zukunftsfragen hängen letztlich davon ab, wann das Virus besiegt oder jedenfalls unter Kontrolle ist.

Dennoch: Viele Projekte sind angeschoben und es braucht Pläne für eine Zeit nach dem Stillstand. Wir schauen deshalb auf die Herzenswünsche, Träume und Hoffnungen, die mit dem neuen Jahr verbunden sind.

Philipp Amthor : Erneut in Bundestag einziehen

Philipp Amthor ( CDU) tritt 2021 in seinem Wahlkreis Vorpommern-Greifswald zur Wiederwahl in den Bundestag an. Sein Wunsch für das kommende Jahr: „Natürlich ist es zwar mein persönliches Hauptziel, mein Direktmandat im kommenden Jahr gegen die rechten und linken Vereinfacher zu verteidigen, aber mehr als um parteipolitische Fragen sorge ich mich derzeit um die wirtschaftliche Lage in unserem Land.“ Mit Blick auf die Pandemie hofft er, deshalb dass die Corona-Krise bald unter Kontrolle ist. „Der Tourismus und die vielen Gewerbetreibenden und Mittelständler brauchen wieder eine Perspektive!“

Philipp Amthor Quelle: Stefan Sauer

Schauspieler Till Demtrøder : Wieder feiern

Schauspieler und „Baltic Lights“-Organisator Till Demtrøder wünscht sich, endlich wieder unbeschwert zu sein. „Schauspieler sollen wieder spielen können, Schlittenhunde wieder am Strand von Usedom laufen und Zuschauer große Veranstaltungen wieder ohne Mundschutz genießen können.“ Eigentlich wolle er nur, das alles wieder so wird, wie es einmal war. „Corona hat mir gezeigt, wie gut es mir persönlich geht“, sagt Demtrøder. „Im Vergleich zu vielen – etwa Menschen auf der Flucht – haben wir es doch wirklich gut.“

Till Demtrøder Quelle: Tilo Wallrodt

Unternehmer Enderlein : Baustart auf Usedom

Dietmar Enderlein ist Geschäftsführer der Greifswalder Medigreif-Gruppe. Er plant auf der Insel Usedom einen „Wohn- und Gesundheitspark“. Darin sollen 71 Wohnungen, eine Seniorenresidenz und Arztpraxen entstehen. Für 2021 wünscht sich der Professor die Schlagzeile: „ Baustart auf Usedom“. Ursprünglich hatte er bereits im August mit dem ersten Spatenstich gerechnet. „Darauf freuen sich mit mir ein paar Hundert Leute“, sagt Enderlein. „Aber für das erste Quartal im neuen Jahr bin ich optimistisch.“

Dietmar Enderlein Quelle: OVE ARSCHOLL

Schauspieler Erwin Bröderbauer: Vineta-Premiere im Sommer

Schauspieler Erwin Bröderbauer von der Vorpommerschen Landesbühne träumt von der Schlagzeile: „Erfolgreiche Vineta-Premiere – 1200 begeisterte Zuschauer sitzen dicht an dicht“. Doch er weiß, dass dieser Wunsch für den Sommer 2021 recht erwartungsfroh ist. Bis Ende Januar seien alle Vorstellungen abgesagt und selbst bis Ostern habe er nicht viel Hoffnung auf einen normalen Spielbetrieb. Er habe die Nase voll von Social Distancing, so Bröderbauer. Sich auf der Bühne nicht aufeinander zu bewegen zu können, selbst an romantischen Textstellen, mache einfach keinen Spaß.

Schauspieler Erwin Bröderbauer Quelle: Eichler

Unternehmerin Melanie Rocksien-Riad : Digitalisierung voranbringen

Melanie Rocksien-Riad ist die Tochter des Unternehmensgründers und Geschäftsführerin des Küchen- und Möbel-Händlers Interliving MMZ. Ihr Unternehmen steht, wie der Einzelhandel insgesamt, vor großen Herausforderungen: „Ich wünsche mir das der Spirit im Unternehmen, der sich durch die Digitalisierung im Lockdown entwickelt hat, 2021 weiter trägt. Wir digitalisieren in einer Geschwindigkeit, wie niemals zuvor“, sagt Rocksien-Riad. „Gleichzeitig erkennen wir in dieser besonderen Zeit, dass ein Besuch im stationären Handel unabdingbar ist, denn ohne die sinnlichen und haptischen Erfahrungen, stellen sich nur schwer Glücksmomente beim Möbelkauf ein.“

Melanie Rocksien-Riad Quelle: Juliane Schultz

Staatsekretär Patrick Dahlemann : Zurück zur Normalität

Für Patrick Dahlemann, Staatssekretär für Vorpommern, ist das allerwichtigste: „Dass wir mit den Impfungen gut aus dieser Pandemie kommen und allmählich, die von uns allen so vermisste Normalität zurückkehrt.“ Zudem hat er eine lange Liste mit Vorhaben für die Region: „Der Spatenstich für die Ortsumgehung Wolgast, die Machbarkeitsstudie für die Karniner Bahnverbindung, die Sanierung der Greif und auch die Archivfrage der Nordkirche in Greifswald stehen auf meiner Liste für 2021 ganz oben.“

Patrick Dahlemann Quelle: Christian Rödel

Landrat Michael Sack : CDU-Sieg bei Landtagswahl

Michael Sack, Landrat von Vorpommern-Greifswald und seit August CDU-Landeschef, tritt als CDU-Spitzenkandidat an und will 2021 Ministerpräsident von MV werden. Er hofft auf ein schnelles Ende der Corona-Pandemie: „Sodass wir möglichst wenige Infizierte haben und dementsprechend weniger Patienten in den Krankenhäusern“, sagt Sack. Und mit Blick auf das Wahljahr 2021: „Ganz persönlich wünsche ich mir, die Landtagswahl zu gewinnen und dann bestenfalls einen neuen Arbeitgeber.“

Michael Sack Quelle: Petra Haase

Hotelier Rolf Seelige-Steinhoff : Mehr gegenseitiges Verständnis

Rolf Seelige-Steinhoff, Geschäftsführer der Seetelhotels auf Usedom hält nicht allein Corona für die große Herausforderung unserer Zeit. „Die Pandemie zeigt uns nur, was alles fehllaufen kann und wie damit umgegangen wird.“ Er mahnt: „Wir müssen aus den gemachten Fehlern lernen.“ Der Unternehmer wünscht sich für die Zukunft mehr Berechen- und Planbarkeit – auch für die Mitarbeiter. Seelige-Steinhoff wünscht sich außerdem: „Wir sollten mehr Verständnis für andere haben, deswegen mehr mit- und nicht übereinander reden, damit das neue Jahr entspannter, offener und für alle ein gutes sein wird.“

Rolf Seelige-Steinhoff Quelle: Stefan Sauer

Unternehmerin Dagmar Braun : Krankenhaus in Togo eröffnen

Auch die Greifswalder Unternehmerin und Geschäftsführerin der Cheplapharm Arzneimittel GmbH wünscht sich, dass möglichst bald wieder Normalität eintritt: „Vor allem für Gastronomen, Unternehmer und Friseure. Ich hoffe auch, dass es bald genügend Impfstoff gibt“, sagt Braun auch mit Blick auf ganz besondere Pläne: „Ich hoffe, dass wir demnächst unser Krankenhaus in Togo offiziell vor Ort eröffnen können.“ Für sich und ihre Familie wünsche sie sich ganz einfach Gesundheit.

Dagmar Braun, Unternehmerin Quelle: Braun-Gruppe

Bürgermeister Stefan Weigler : In den Landtag einziehen

Für alle, die es sich selber wünschen mir, hofft der Wolgaster Bürgermeister Stefan Weigler, dass sie ganz schnell die Möglichkeit einer Impfung gegen das Coronavirus erhalten. „Für mich persönlich wünsche ich, dass ich die Menschen überzeugen kann, mich in den Landtag von MV zu wählen, um unsere Region weiter voranzubringen.“ Für die Stadt Wolgast hat Weigler eine lange Wunschliste. Dazu gehören Fördermittel für die Sanierung der Kirchplatzschule, die ersten Spatenstiche für die Wolgaster Ortsumgehung und die neue Usedom-Brücke und ein Baustart auf der Schlossinsel, damit eine Schwimmhalle für die Stadt Wirklichkeit wird.

Stefan Weigler Quelle: JULIANE SCHULTZ

Bürgermeister Stefan Fassbinder : Gute Erfahrungen bewahren

Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) sagt: „Ich wünsche mir für das neue Jahr, was sich wahrscheinlich fast alle wünschen: Wir möchten wieder unser Leben von vor der Pandemie zurück.“ Fassbinder hofft aber auch: „Dass wir uns etwas von den guten Erfahrungen, die wir 2020 machen durften, bewahren.“ Dazu zählen für ihn Solidarität, Wertschätzung und Achtung und auch manch neu gewonnene Flexibilität.

Stefan Fassbinder (Grüne) Quelle: Katharina Degrassi

Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken: Zusammenhalt und Kraft

Die Bürgermeisterin der Gemeinde Heringsdorf ist überzeugt: „Gesundheit, Stabilität, Stärkung der Wirtschaft sind wichtiger, als dass die Frisur der Nachbarin heute eventuell nicht sitzt.“ Laura Isabelle Marisken wünscht sich deshalb „dass wir unsere Kraft und unseren Fokus auf das Wesentliche richten.“ Und mit Blick auf die Jahrhundertpandemie sagt sie: „Ich wünsche mir ein Füreinander in unserer Gesellschaft, um den vor uns liegenden schwierigen Weg mit geeinter Stärke zu bewältigen.“

Laura Isabelle Marisken Quelle: Andreas Dumke

Gewerkschafter Erik von Malottki: Bessere Arbeitsbedingungen und Löhne

Erik von Malottki ( SPD) kandidiert im kommenden Jahr zur Wahl in den Bundestag. Er sagt: „Ich wünsche mir, dass die Arbeitsbedingungen für systemrelevante Berufe endlich besser werden.“ Das Jahr 2020 habe gezeigt, wie sehr wir auf die Beschäftigten in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen, Polizei und Einzelhandel angewiesen sind“, sagt von Malottki. „Hier müssen sich die Arbeitsbedingungen und Löhne endlich auch bei uns in Ostdeutschland verbessern. Besonders wünsche ich mir eine Verbesserung in den Kindertagesstätten, auch weil mein kleiner Sohn Arthur 2021 in die Krippe kommt.“

Erik von Malottki Quelle: Anne Ziebarth

Von Juliane Schultz