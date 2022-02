Was hätten wir eigentlich ohne Corona am vergangenen Wochenende gemacht?

Zinnowitz

Was würden wir eigentlich gerade machen, wenn gerade kein Corona wäre? Die Erinnerungsfunktion im Handy zeigt mir manchmal, unter welchen Umständen wir damals lebten. Dieses „damals“ ist allerdings nur zwei Jahre her. Noch im Februar 2020 schickte mir ein Freund mehrere Fotos von seinem Urlaub in Dubai. Er schipperte mit einem Kreuzfahrtschiff durch den Orient und schaute sich Kamele und andere exotische Wüstentiere an. Ganz ohne Maske, PCR-Tests, Abstandhalten und anderen Einschränkungen. Andere wiederum fuhren in den Winterferien die verschneiten Pisten in den österreichischen Bergen hoch und runter. Wir auf der Insel Usedom hätten am vergangenen Wochenende nach Trassenheide geschaut, denn dort hätte am Strand das Eisbadespektakel stattgefunden. Die Bedingungen wären super gewesen: ganzen Tag Sonnenschein, Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und ein wenig Wind. Die Wörter „hätte“ und „wäre“ können wir hoffentlich bald streichen. Blicken wir also optimistisch nach vorne.

Von Hannes Ewert