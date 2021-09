Was ist mit denen los? Musiker hauen mit der Faust auf die Klaviatur und reißen an den Saiten der Geige

Bansin

Sind die Instrumente auch versichert? Diese Frage drängt sich unmittelbar auf, sieht man Synaesthesis – Litauens Goldstandard für zeitgenössische Musik – bei der Arbeit beim Usedomer Musikfestival zu. Die Musiker dieses jungen, aber bereits mit vielen internationalen Preisen ausgezeichneten Ensembles, schonen sich und ihre Instrumente nicht. Da fliegt schonmal die Faust auf die Klaviatur, reißt die Geigerin an den Saiten, bläst der Klarinettist als wollte er mit der Kraft seines Atems den Kolben einer Dampfmaschine in Bewegung setzen und schabt die Pianistin tief in den Flügel kriechend an dessen Saiten – das Küssen von Instrumenten inklusive!

Was nach Krach und minimalistischem Theater aussieht, ist Ensemblemusizieren von höchster Präzision und Perfektion. Dabei präsentierte Synaesthesis, um die Pianistin Marta Finkelstein (künstlerische Leitung) und dem Dirigenten Karolis Variakojis (musikalische Leitung), ein vielschichtiges, mitreißendes Programm, auch mit Werken des jungen Litauens.

Corona-Lockdown thematisiert

„Solastalgia“ (2020) der jungen litauischen Komponistin Zibuokle Martinaityte thematisierte die Corona-Lockdowns, unter denen auch die litauische Bevölkerung zu leiden hatte, wie Marta Finkelstein im Programmheft berichtet. Der Begriff „Solastalgie“ des australischen Philosophen Glenn Albrecht, eine Bezeichnung für „das Leiden an den Unsicherheiten, der Umweltzerstörung und dem Klimawandel“ liegt dem Werk zugrunde, das auch ein Porträt eines Seelenzustandes zeichnet, in dem das eigene Zuhause fremd wird und die Heimatlosen im eigenen Heim sich nach Trost sehnen. Klänge schwellen hier auf und ab, harmonisch spannungsarm, um sich selbst kreisend, aber auf einen Ausbruch zusteuernd, der jedoch keine Lösung bietet.

Überhaupt scheint dieses Kreisen ein verbindendes Element vieler Werke des Abends zu sein, wie es auch „Lithuanian Rotation“ von Sylvain Marty im Titel andeutet. Der französische Komponist erzählt die „Geschichte einer Strömung um eine Achse herum“, inspiriert von der Mathematik dynamischer Systeme. Dass der Hörer bei all dem Klang- und Geräuschzauber nicht die Bodenhaftung verlor, dafür sorgten auch zuweilen eingängige Rhythmen, die das Publikum veranlassten in den Groove der Musik einzusteigen. „Pop Art“ etwa, von Regis Campos reflektierte die Produktionsmuster des gleichnamigen Kunststils. Assoziationen zur im baltischen Raum starken Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Minimalismus, ein auf sich wiederholenden Mustern aufgebauter Musikstil, waren deutlich hörbar.

Inspiration aus der Leipziger Thomaskirche

Mit David Lang, einer der meistgespielten zeitgenössischen Komponisten in den USA, ging es ebenfalls nach Amerika. Sein „Sweet Air“, eine ironische Bezeichnung für Lachgas, beeindruckte mit grandiosen Delay- und Echoeffekten im Zusammenspiel von Klavier und Flöten. Mit „Meine Seele wartet… After Listening to Bach“ von Diana Cemeryte (2020), die in der Leipziger Thomaskirche die Inspiration zu ihrer Komposition fand, stellte das Ensemble wiederum Verbindungen zur Musik Europas her, in der die Bach’sche Motette immer wieder als zarte Erinnerung in den spannungsgeladenen, perkussiven Klangkosmos einfloss.

Synaesthesis gelang es damit nicht nur, die harmonieverwöhnten Festivalbesucher die Gehörgänge mit beeindruckenden Klang- und Geräuschexplosionen frei zu blasen – eine Kneippkur für das Hören. Auch in die Musik- und Gedankenwelt des jungen Litauens wurde eingetaucht – ein Weltklasseabend an der Seebrücke in Bansin, wie auch Eva-Maria Aich, Festivalbesucherin und Usedom-Urlauberin, befand: „Eigentlich hatte ich vor den Raum zu verlassen, wenn es mir zu viel wird, aber das Konzert hat mich bis zum letzten Augenblick gefesselt.“ Mehr mitreißende Musik der jungen litauischen Generation erleben Besucher mit dem New Ideas Chamber Orchester um den Komponisten Gediminas Gelgotas gemeinsam mit dem Star-Cellisten David Geringas am 5. Oktober in der Evangelischen Kirche in Wolgast.

Von Ludwig Labahn