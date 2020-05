Was können Usedoms Urlauber nach der Corona-Krise auf der Insel machen? 

Heringsdorf/Zinnowitz

Wie sieht eigentlich ein Urlaub nach der Corona-Krise auf der Insel Usedom aus? Große Veranstaltungen wurden ja, wie bekannt ist, bis Ende August komplett abgesagt. Doch was können die Urlauber auf der Insel Usedom noch erleben?

Natur, Strand und Natürlichkeit der Insel punkten

Für Toni Schulz ist die Antwort eindeutig. „Die Leute wollen einfach wieder raus. Sie möchten an den Strand, in den Wald, auf das Fahrrad oder auch die Natürlichkeit der Insel genießen“, sagt der Kurdirektor des Ostseebades Ückeritz.

Für Familien, die vielleicht in einem Berliner Plattenbau wohnen und in den vergangenen Wochen Familienbetreuung, Homeoffice, Homeschooling und den täglichen Haushalt unter einen Hut bringen mussten, heißt es jetzt: „Einfach nur raus an die frische Ostseeluft“. „Die Leute wollen jetzt einfach nur noch etwas unternehmen. Sie wollen die Natur erkunden, Museen besuchen, am Strand liegen und so weiter. Die Frage ist halt nur, welche Hygienemaßnahmen eingeführt werden müssen, damit der Urlaub hier sicher funktionieren kann“, so Schulz.

Durch die Hygienemaßnahmen kann es also trotz Urlaub so sein, dass es nur mit Maske ins Museum, zum Einkaufen oder zum Bäcker geht. „Dann gibt es in diesem Jahr halt ein paar Maskenbilder aus dem Urlaub von der Küste“, sagt er.

Vorbereitungen in den Kaiserbädern

In den Kaiserbädern bereitet man sich indes intensiv auf die Rückkehr der Urlauber vor. „In den Tourist-Infos werden sogenannte Spuckschutzwände installiert und Desinfektionsmittel aufgestellt“, so Kurdirektor Thomas Heilmann. Inwieweit kleinere Veranstaltungen durchgeführt werden können, steht noch nicht fest. Bei sportlichen Veranstaltungen wie dem Beachtennisturnier hat sich die Gemeinde noch offen gehalten, ob dies wirklich stattfinden kann.

Ebenso wie das Kinder- und Seniorenfest. „Es wird kleinere Veranstaltungsprofile geben. Zum Beispiel Künstler, die auf der Promenade unterwegs sind und spielen werden“, so Heilmann. Am Strand soll es nach den jetzigen Plänen kleine Barfußkonzerte geben. „Diese Events veranstalten wir seit zwei Jahren und sie laufen hervorragend“, sagt er.

Goethe-Park wird belebt

Auch der Goethe-Park bekommt durch die Corona-Krise eine völlig neue Bedeutung. „Angedacht sind vielleicht kleinere Jazz-Konzerte. Jeder Besucher kann sich eine Decke mitbringen und dort hinsetzen. Das sind bislang Ideen, die uns vorschweben. Wir wollen nicht nichts machen, denn die Gäste zahlen ja auch Kurtaxe“, erklärt er.

Kurzfristig können Programme aus dem Boden gestampft werden

Die Gemeinde Heringsdorf spielte auch schon theoretisch durch, wie Kurkonzerte mit einem Mindestabstand durchgeführt werden können. „Wir könnten es machen, aber nur mit einer sehr geringen Zuschauerzahl.“ Sollte es weitere Lockerungen für den Tourismus und deren Veranstaltungen geben, könnten Heilmann und sein Team innerhalb weniger Tage ein kleines Programm auf die Beine stellen – vielleicht sogar schon Pfingsten. „Wir warten jetzt noch auf die detaillierten Ausführungen, was wir dürfen und was nicht.“

Noch keinen genauen Fahrplan für die Kurverwaltungen

Eine ähnliche Situation erlebt auch Amtskollege Carsten Nichelmann aus Zinnowitz. „Alle Kurverwaltungen warten auf die neusten Beschlüsse. Was ist eine Großveranstaltung? Unter welchen Auflagen? Macht das Sinn? Dürfen Konzerte nur durchgeführt werden, wenn pro zehn Quadratmeter nur eine Person stehen darf? Das sind Fragen, die mir gerade durch den Kopf gehen.“

Nichelmann fehlt noch ein wenig die Fantasie, wie solche Veranstaltungen realisierbar sind. „Wer würde dann die Auflagen kontrollieren? Im Moment ist es noch so wie Glaskugelschauen“. Nichelmann hofft nur, dass es mitten im Sommer keinen zweiten Ausbruch des Virus gibt. „Das wäre das Schlimmste, was uns treffen kann.“

Von Hannes Ewert