Zwei Männer hatten es am Mittwochabend in Wolgast auf einen Plüschteddy abgesehen. Eine Verkäuferin versuchte noch, die Diebe in der Hufelandstraße zu stoppen. Durch eine Zeugin konnte geklärt werden, in welcher Wohnung sich der Teddy befindet. Die Polizei klopfte bei dem 29-jährigen Wohnungsinhaber und holte den Teddy aus seiner „Gefangenschaft“.