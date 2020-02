Was wäre, wenn in Vorpommern die Schweinepest auftritt?

Stralsund

Die Ausbreitung des Coronavirus und alle Maßnahmen zur Eindämmung bestimmen derzeit die Agenda. Andere Gefahren geraten dabei in den Hintergrund, obwohl die Bedrohung nicht geringer geworden ist. Beispielsweise sind seit dem Jahreswechsel Fälle der hoch ansteckenden Vogelgrippe in Geflügelhaltungen mehrerer osteuropäischer Staaten aufgetreten. Auch im brandenburgischen Spree-Neiße-Kreis ist bei einer verendeten wilden Blässgans das Virus H5N8 nachgewiesen worden.

Etwas von der Bildfläche verschwunden ist auch die Afrikanische Schweinepest. Dabei gibt es mittlerweile Fälle in neun EU-Staaten. Experten vermuten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die für den Menschen ungefährliche Tierseuche auch in Deutschland auftritt. Ende Januar wurde in Polen – nur zwölf Kilometer von der sächsischen Grenze entfernt – die Krankheit bei einem toten Wildschwein nachgewiesen.

Szenario auf Rügen

Was wäre, wenn die Afrikanische Schweinepest in Vorpommern auftritt? Die beiden Landkreise im Nordosten haben dieses Szenario in der vergangenen Woche durchgespielt: „Mehrere tote Wildschweine wurden im Landkreis Vorpommern-Rügen aufgefunden, Beprobungen bestätigten den Verdacht der Afrikanischen Schweinepest. Wenig später war auch ein privater Bestand von Hausschweinen in Vorpommern-Greifswald betroffen.“

Die Kernaufgabe der Behörden war es, die Ausbreitung der Schweinepest zu verhindern. Zunächst machten sich Amtstierärzte von Stralsund auf den Weg nach Rügen, um dort einen Mastbetrieb in Augenschein zu nehmen. Dieser lag im vorgegebenen Sperrgebiet. Konsequenz eins: Er durfte keine Tiere mehr verkaufen und abtransportieren. Konsequenz zwei: Der Platz in der Mastanlage reichte deshalb nicht mehr aus, da eine Überbelegung ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz nach sich zieht.

Bei Infizierung muss der gesamte Bestand gekeult werden

Wie könnte ein Ausweg aus der Zwickmühle aussehen? „Wenn die Ställe voll sind, müsste er die Schweine wohl draußen einzäunen“, sagte Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen, der an der Übung beteiligt war. Und wenn ein Tier aus der Mast selbst mit der Pest infiziert wird? „Dann muss der gesamte Bestand gekeult werden. Für den Landwirt ist das dann ganz schnell existenzbedrohend.“

Rund 30 Personen verschiedener Ämter – federführend waren die Veterinärämter – haben bei der Übung mitgemacht und in Stabsstrukturen geprobt. „Das ging bis in die Personalplanung“, berichtete Manzke. Denn wahrscheinlich sind Schichten rund um die Uhr nötig.

Vorpommern-Greifswald hat schon Erfahrungen sammeln müssen

Am Tag zwei der Übung war es das Szenario, dass unwissend ein infiziertes Schwein von Vorpommern-Rügen in den Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald verkauft wurde. „In unserer Brandschutzdienststelle in Gützkow haben die Teilnehmer die Lage systematisch bearbeitet“, sagte Achim Froitzheim, Sprecher des südlichen Kreises. Was die Abläufe angeht, hatte Vorpommern-Greifswald schon vor einigen Jahren Erfahrungen gesammelt, als beim Ausbruch der Vogelgrippe unter anderem in einem Betrieb in Heinrichswalde mehr als 30 000 Tiere getötet werden mussten.

Froitzheim betonte, dass das Schweinepest-Virus strapazierfähig ist: „Es kann Hitze bei zu 70 Grad Celsius ab und überlebt auch auf einem eingefrorenen Stück Fleisch schadlos. In Kadavern verendeter Tiere ist es ebenfalls noch lange aktiv.“ Damit es hierzulande gar nicht erst zum Seuchenausbruch kommt, werde Schwarzwild in der Grenzregion zu Polen intensiver bejagt. Zudem sei Zaunmaterial verfügbar, dass im Notfall aufgestellt werden könnte.

„Eine Übung für den Ernstfall “

Die beiden Vorpommern-Landräte Stefan Kerth ( SPD) und Michael Sack ( CDU) lobten die gemeinsame Übung. „Wenn man Herausforderungen abarbeiten muss, schadet es nie, Partner aus der Nachbarschaft an seiner Seite zu wissen“, befand Sack. Und Kerth fügte an: „Gut ist auch, dass Dokumente und Abläufe, die erarbeitet wurden, für einen Ernstfall eine hilfreiche Vorbereitung sein können.“

„Das war eine Übung für den Ernstfall“, meinte auch Olaf Manzke. „Der Apparat funktioniert wunderbar.“ Man könnte auch sagen: Die Pest kann kommen – alles andere, um sie zu bekämpfen, ist schon da.

Mehr zum Autor

Lesen Sie auch:

Kiebitz & Co. in MV gefährdet: Experten fordern Umdenken bei Landwirten

Schweinehalter im Nordosten steigen vermehrt aus der Ferkelzucht aus

Agrarminister sieht Nato-Manöver wegen Seuchengefahr kritisch

Bringen Jäger die Schweinepest nach MV?

Vogelgrippe: Erster neuer H5N8-Fall in Deutschland

Von Kai Lachmann