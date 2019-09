Waschow wird 700 Jahre alt

Waschow/Lassan

Im kommenden Jahr begeht der Lassaner Ortsteil Waschow sein 700-jähriges Bestehen. Waschow, einst fürstliches Domänengut und seit jeher eines der ertragreichsten Güter des Kirchspiels Lassan, wurde im Jahr 1320 erstmals als Warsekow und 1658 dann als Waschow urkundlich erwähnt. Der Ortsname, so wird vermutet, leitet sich von einem Personennamen „Varnsek“ ab, was in der slawischen Sprache „Rabe“ bedeutet.

Am Dienstag befasst sich um 17 Uhr der Sozialausschuss der Lassaner Stadtvertretung im Rathaus von Lassan erstmals mit Vorbereitungen für eine 700-Jahr-Feier des Ortsteils Waschow im nächsten Jahr. Hierzu sollen Absprachen mit dem im Februar 2002 gegründeten Waschower Heimatverein getroffen werden. Dessen Mitglieder hatten bereits im Rahmen eines Ende Mai 2015 veranstalteten Ortsteilfestes in Waschow eine Ausstellung zur Geschichte des Dorfes zusammengetragen.

Von Tom Schröter