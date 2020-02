Waschower stoßen an mit 700-Jahre-Jubiläumsbier

Waschow

Die Vorbereitungen für die 700-Jahr-Feier des Lassaner Ortsteils Waschow sind weit gediehen. Am 23. Mai ab 10.30 Uhr soll die Jubiläumsfeier über die Bühne gehen, teilt Marcel Köppen mit, Vorsitzender des Lassaner Sozial- und Kulturausschusses.

An dem Festtag wird in dem etwa 70 Einwohner zählenden Ortsteil Waschow ziemlich groß aufgefahren. So werden zum Beispiel die Schlepperfreunde aus Zemitz mit ihren historischen Traktoren erwartet und zu kleinen Rundfahrten einladen. Der Waschower Heimatverein, der gut 30 Mitglieder hat, wird im ehemaligen Gutshaus eine Ausstellung zur Geschichte des Dorfes präsentieren.

Im früheren Herrenhaus soll am 23. Mai eine kleine Ausstellung über die Historie des Dorfes gezeigt werden. Quelle: Tom Schröter

Die Peeneland Agrar GmbH Hohendorf wird mit einer Technikschau zur Stelle sein, während der Eigentümer des Herrenhauses zum Pferdereiten einlädt. Eine Hüpfburg wird aufgebaut. Kinderspiele und ein Gummistiefelweitwurf für jedermann um einen Wanderpokal werden veranstaltet. Aus Lassan präsentieren sich die Freiwillige Feuerwehr und die Jecken des Karnevalklubs und die Waschower kredenzen ihren Gästen ein Schwein am Spieß.

Von Warsekow bis Waschow Der Ort Waschow, einst fürstliches Domänengut und seit jeher eines der ertragreichsten Güter des Kirchspiels Lassan, wurde im Jahr 1320 erstmals als Warsekow und 1658 dann als Waschow urkundlich erwähnt. Der Ortsname, so wird vermutet, leitet sich von einem Personennamen „Varnsek“ ab, was in der slawischen Sprache „Rabe“ bedeutet.

Der Entwurf für das Waschower Jubiläumsbier zeigt auch das bis heute am Gutshaus prangende Wappen der früheren Gutsbesitzerfamilie von Hackwitz. Quelle: Entwurf von Waterkant Mediengestaltung Lassan

„Als Highlight brauen wir in Lassan sogar ein 700-Jahre-Bier für Waschow, das als Fassbier und in Flaschen zu haben sein wird“, verkündet Marcel Köppen. Auch der Entwurf für das Flaschenetikett liege dank der Unterstützung von Waterkant Mediengestaltung aus Lassan schon vor. Und: Ein Sponsor lasse 1000 Postkarten für Waschow drucken; bisher sei nicht bekannt, dass das Dörfchen jemals mit einer Ansichtskarte für sich warb. Am Abend sorgt dann die Band „Hagstone“ in Waschow für Stimmung.

Von Tom Schröter