Bansin

Auf dem Bansiner Schloonsee soll es einen neuen Hingucker geben. Auf Initiative von Harald Linde von Bäder Immobilien wurde auf dem See eine Wasserfontäne montiert. „Ab Pfingsten soll die Fontäne täglich im 15-Minuten-Takt in Betrieb sein“, so Linde, der das Projekt ursprünglich neben der Heringsdorfer Seebrücke realisieren wollte. Davon aber wieder abging, „weil die erwartete 25 Meter hohe Fontäne bei der Weite des Meeres nicht wirkte“, so der Heringsdorfer. Dank der Zustimmung von Jan Wille vom „Schloonidyll“ und der Unterstützung des Heringsdorfer Eigenbetriebes, der die Stromkosten übernimmt, soll das Projekt nun umgesetzt werden.

Henrik Nitzsche