So hatte sich die Mitarbeiter des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland Wolgast den 1. Weihnachtsfeiertag nicht vorgestellt: Gegen 11.30 Uhr wurden sie in die Breite Straße in Wolgast zu einem Rohrbruch gerufen. Zu beiden Seiten der viel befahrenen Straße sprudelte das Wasser aus dem Boden. Und die Lecksuche sollte sich schwieriger als gedacht gestalten.

In der Breiten Straße, einer vielbefahrenen Zufahrt zur B 111, sprudelte am 1. Weihnachtsfeiertag das Wasser aus der Straße. Die Reparatur der defekten gusseisernen Trinkwasserleitung dauerte Stunden.

Die Straße muss noch weiter geöffnet werden, um an das Leck heranzukommen. Stunde um Stunde suchen die Mitarbeiter des Zweckverbandes Wasserversorgung in zwei Meter Tiefe die Havarie.

Wie Bauleiterin Anne Klähn, die über Weihnachten Bereitschaft hat, sagte, wurde zunächst angenommen, dass es sich um eine Verstopfung im Abwasserschacht handelt. „Ich wurde informiert, dass Wasser aus den Gullys in Höhe der Einfahrt zur Autolackierwerkstatt Kieser sprudelt. Also sind zunächst die Kollegen der Abwasserbeseitigung rausgefahren. Doch schon eine halbe Stunde später rief mein Kollege an und teilte mit, dass es die Trinkwasserversorgung betrifft“, so die Bauleiterin.

Bis 16 Uhr hatten die Männer, die durch Kollegen von Dauer Bau Heringsdorf unterstützt wurden, zwar ein zwei mal ein Meter großes Loch bis auf 1, 90 Meter freigelegt, doch das Leck war immer noch nicht gefunden. Die gusseiserne Wasserleitung, die mindestens 50 bis 60 Jahre, wohl eher noch deutlich mehr, dort in der Erde liegt, befindet sich in dieser Tiefe. Obendrüber verläuft die deutlich jüngere Abwasserleitung aus Kunststoff. Dennoch müssen die Männer bei den Bagger- und Schaufelarbeiten sehr vorsichtig zu Werke gehen, um nicht noch eine weitere Leitung zu beschädigen.

Bauleiterin Anne Klähn leitete die Reparatur an der Trinkwasserleitung in der Breiten Straße in Wolgast nach dem großen Rohrbruch am 1. Weihnachtsfeiertag.

„Wir wollen unbedingt, dass wir die Häuser der Breiten Straße, die seit dem Mittag ohne Wasser sind, noch am 1. Feiertag wieder ans Netz kriegen. Die Leute brauchen ja Wasser. Da ist es egal, wie lange wir vor Ort arbeiten müssen, es ist unser Job und der wird erledigt“, erklärt Anne Klähn. Die Hälfte der Straße war nach Bekanntwerden des Rohrbruchs abgeklemmt worden.

Außerdem wurde die Breite Straße komplett gesperrt: An den drei Einfahrten von der B 111 aus – also aus Richtung Insel Usedom, Richtung Bahnhofstraße und Richtung Chausseestraße waren ebenso wie aus Richtung Baustraße, Greifswalder Straße und Wilhelmstraße Sackgassen-Hinweisschilder aufgestellt worden. Doch sehr viele Kraftfahrer nahmen davon ebenso wenig Notiz wie von der Durchsage der Sperrung auf verschiedenen Radiosendern. Sie fuhren direkt bis zur Absperrung, um dann doch wieder umzukehren.

Ein Kraftfahrer fuhr mit seinem Auto sogar auf dem Fußweg durch die komplette Baustelle. „Bei so viel Unvernunft und Verantwortungslosigkeit fällt einem nichts mehr ein. Wenn mein Kollege aus dem fast zwei Meter tiefen Schacht just in dem Moment nach oben gekommen wäre, hätten wir ein noch viel größeres Problem bekommen als nur einen Rohrbruch“, stellt die Bauleiterin fest.

Das Wasser läuft mit Hochdruck aus der kaputten gusseisernen Wasserleitung. Die ist noch nicht freigelegt, denn das orange Kunststoffrohr ist eine Abwasserleitung.

Kurz nach 16 Uhr glaubten die Mitarbeiter des Wasserzweckverbandes dann, die Leckstelle gefunden zu haben und reparierten sie. Als sie anschließend das Wasser wieder anstellten, wurde schnell deutlich, dass noch irgendwo Wasser austritt. „Die Untersuchungen haben ergeben, dass das Gussrohr noch einen Längsriss hat. Das verzögert die Reparatur natürlich erheblich. „Wir hoffen, dass wir bis 20 Uhr durch sind, aber garantieren kann das niemand“, betont die Bauleiterin.

Trotz des Weihnachtsfestes ist sie während der kompletten Reparaturzeit vor Ort geblieben, hat die Männer zwischendurch auch mal mit Kaffee von der Tankstelle versorgt und freut sich, dass alle trotz des ungeplanten Einsatzes gute Laune haben. „Wenn ,man Bereitschaft hat, muss man damit rechnen, gerufen zu werden. Am 23. Dezember war das auch der Fall, da waren wir im Wolgaster Finkenweg im Einsatz. Die Baustelle dort ist aber nicht mit den Ausmaßen der in der Breiten Straße zu vergleichen.

Gegen 17 Uhr hat der Schacht in der Breiten Straße vier Meter Länge und eineinhalb Meter Breite sowie 1,90 Meter in der Tiefe erreicht. Nach ihren Worten zeigt die Havarie aber auch eines ganz deutlich: Die Wasserleitung in der Breiten Straße muss dringend erneuert werden, denn die vielen hunderte Liter Wasser, die mit hohem Druck ausgetreten sind, haben noch an zahlreichen anderen Stellen die Straße ausgespült.

Für 2022 ist nach Aussage des Straßenbauamtes Neustrelitz die Instandsetzung der kompletten Straße im Rang einer Landesstraße vorgesehen. Im Januar laufen die Planungen dafür an.

Von Cornelia Meerkatz