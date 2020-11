Wasserschaden: Wolgaster Jugendhaus muss umziehen

Wolgast

Das Jugendhaus am Wolgaster Paschenberg, das auf Grund der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie seit dem 2. November für den Publikumsverkehr geschlossen ist, hat derzeit noch mit einem weiteren Problem zu kämpfen: „In dem Gebäude wurde ein Wasserschaden festgestellt, von dem offenbar das gesamte Untergeschoss betroffen ist“, bestätigte Bürgermeister Stefan Weigler ( CDU) auf Nachfrage.

„Eine im Estrich verlegte Wasserleitung ist an einigen Stellen schadhaft, so dass es zum Austritt von Wasser gekommen ist“, so Weigler. Das Problem bestehe offensichtlich bereits seit längerer Zeit, so dass auch die Ausbreitung von Schimmel geprüft werde. Die Konsequenzen des Wasserschadens sind laut Weigler erheblich: „Der Großteil des Fußbodens muss herausgestemmt und erneuert werden. Zudem ist eine neue Wasserleitung zu verlegen. Insgesamt wird dies etwa drei bis vier Monate in Anspruch nehmen.“

Kosten auf mehrere 10.000 Euro geschätzt

Die Reparaturkosten schätzt Weigler auf mehrere 10.000 Euro. Zur Regulierung des Schadens sei mit der Versicherung Kontakt aufgenommen worden. Da das Jugendhaus inzwischen etwa 25 Jahre alt ist, käme allerdings ein gewisser Kostenanteil auch auf die Stadt zu, die Eigentümer des Gebäudes ist.

Unterdessen ist das Kreisdiakonische Werk Greifswald-Ostvorpommern als Träger des Jugendhauses „ Peenebunker“ auf der Suche nach einem geeigneten zeitweisen Ausweichquartier, wie Jugendhausleiterin Viola Fiebiger mitteilte. „Eine Entscheidung ist bisher noch nicht getroffen worden“, sagte sie. Bürgermeister Weigler spricht in diesem Zusammenhang von „mehreren Ideen“. Vor dem Hintergrund gebotener Kontaktbeschränkungen reiche eine vergleichsweise kleine Räumlichkeit als Übergangsvariante möglicherweise aus. In Abstimmung mit der Wohnungswirtschafts GmbH (WoWi) werde zum Beispiel ein Objekt am Thälmannplatz auf seine Eignung geprüft.

Die Jugendhausmitarbeiter Petra Adler und Andreas Keil nutzen gegenwärtig auch die Zeit, um aus Altholz neue Möbel für die Imbissbar des Jugendhauses herzustellen. Quelle: Tom Schröter

Unterdessen nutzen die Mitarbeiter des Jugendhauses die derzeitige durch Corona verordnete Schließzeit für Arbeiten im Haus selbst. So ist Andreas Keil dabei, die Hausbar neu zu möblieren. Aus Altholz in Form ausrangierter Paletten und Schalungsbretter fertigt er unter anderem einen Tresen, Barhocker, Wandregal, Infowand und eine Garderobe an, wobei er erstaunliche Kreativität an den Tag legt und großen Wert auf Sorgfalt legt. „Das gesamte Holz stammt praktisch aus dem Abfall und wird wiederverwendet – Stichwort: Upcycling“, so Keil, der von seiner Kollegin Petra Adler tatkräftig unterstützt wird.

Banner weisen auf Drogenproblem in Wolgast hin

Auch die unter dem Dach des Jugendhauses initiierte Anti-Drogen-Kampagne „Mach’ um Drogen einen Bogen“ wurde jetzt fortgesetzt. Im Oktober wurden 20 Einrichtungen mit Bannern und Plakaten versorgt, die mit Spendengeldern finanziert wurden. Die Spruchbänder sollen auf die in Wolgast und Umgebung nach wie vor grassierende Drogenproblematik aufmerksam machen, die Öffentlichkeit stärker für das Thema sensibilisieren und gezielt bei der jungen Generation das Bewusstsein stärken, im entscheidenden Moment Nein zu sagen.

Solche im Stadtgebiet platzierten Banner sollen auf das Drogenproblem in Wolgast aufmerksam machen. Quelle: privat

„Der Konsum von legalen und illegalen Drogen hat in den letzten Jahren extrem zu genommen“, betont Andreas Keil, Initiator der Aktion. „Die Hemmschwelle zu konsumieren, als wäre es die normalste Sache der Welt, ist zusammen mit dem Altersdurchschnitt extrem niedrig. Das zeigt ganz klar, dass es wenig bis gar kein Bewusstsein dafür gibt. Das sollte uns als Gesellschaft nicht egal sein.“

Von Tom Schröter