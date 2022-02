Heringsdorf

In Thüringen gibt es ihn bereits – den Drei-Türme-Weg. Dahinter verbirgt sich ein 26 Kilometer langer Rundwanderweg durch das Mittlere Ilmtal. Südlich von Weimar verbindet der Weg drei bedeutsame Türme miteinander.

Auf Usedom könnten Türme nun auch in den Mittelpunkt rücken. „Weg der Türme“ heißt das Projekt, was seit 16 Jahren in der Schublade schlummert. Im städtebaulichen Leitbild der Gemeinde Seebad Heringsdorf von 2006 ist das ein Vorhaben, um das Hinterland mit den Seebädern zu verflechten und bestehende Rad- und Wanderwege zu komplettieren. Ergänzt werden soll das Wegenetz durch ein Informationssystem bestehend aus Infosäulen und Wegweisern. „Die vorgesehenen Maßnahmen beziehen sich zum einen auf die Ortslagen Gothen, Sellin, Alt Sallenthin und Neu Sallenthin und zum anderen auf einzelne naturräumliche Potenzialflächen“, heißt es im Leitbild.

Allerdings wurde das Projekt nicht weiter verfolgt, „weil es an den Kapazitäten mangelte. In der Zeit gab es wichtigere Vorhaben, wie Schule und Kita“, sagt Bauamtsleiter Andreas Hartwig. Im jüngsten Tourismusausschuss stellte er das Turm-Projekt aus dem Leitbild vor.

Vom Idaberg zur Gothenseebrücke

Auf dem Papier wird der Türme-Weg so beschrieben: Die Ortslage Gothen kennzeichnet sich zukünftig durch den Storchenhof, Gastronomie sowie einem Parkplatz zur Erschließung des Hinterlands. Gothen ist Ausgangspunkt für Touren und Wanderungen zum Idaberg und zur Gothenseebrücke. Sellin wird durch die Gestaltung eines öffentlichen Platzes aufgewertet.

Neben gastronomischen Einheiten wird eine Infosäule zum Höhenrückenwanderweg eingerichtet. Neu Sallenthin hat einen Badesteg am Großen Krebssee und ist Ausgangspunkt für Touren zur Viktoriahöhe und zum Krückenberg. Die Turmlandschaft bestehe aus den Plattformen am Präsidentenberg mit Gastronomie, einem Holzturm am Idaberg mit Gastronomie, dem Aussichtsturm am Zirowberg sowie dem Turm am Krückenberg.

So viel zur Theorie. In der Praxis gibt es inzwischen mit dem Turm vom Heringsdorfer Baumwipfelpfad Zuwachs. Der Turm an der Ahlbecker Ostseetherme spielte damals auch noch keine Rolle. „Das ist 16 Jahre her. Das bedarf unbedingt einer Auffrischung“, fordert Ausschussmitglied Karin Ruddigkeit (Kaiserbäderbündnis).

Fördermittel für die Türmen-Tour einwerben

Zu den Kosten und den Ausmaßen des Umbaus gibt das Leitbild wenig Aussagen. „Da stehen wir ganz am Anfang“, betont Hartwig. Die Verwaltung soll nun eine Beschlussvorlage zum „Weg der Türme“ erarbeiten und aufzeigen, was möglich wäre und mit welchen Kosten das verbunden ist. Schließlich reicht der Text von vor 16 Jahren nicht aus, um für die Idee von der Türmen-Tour Fördermittel einzuwerben.

Auch wenn der Verwaltungsauftrag beschlossen wurde, so bremste Hartwig die Euphorie: „Wir haben in der Gemeinde genug Projekte. Ich denke da an die Therme oder das Haus der Erholung. Der ,Weg der Türme’ hat da nicht oberste Priorität.“ Und doch soll die Turmlandschaft nicht wieder in der Schublade verschwinden, wie Ausschussvorsitzende Karin Erdmann betonte. „Ich finde die Idee gut, um das Hinterland noch attraktiver zu machen“, sagt die Ahlbeckerin.

„Einwohner brauchen auch Rückzugsorte“

Morris Lipkow (AfD) unterstützte die Ausschuss-Chefin und sprach von verschenktem Kapital. „Wir müssen aber unbedingt die Einwohner in den Ortsteilen bei einer Planung mit ins Boot holen.“ Gegen das Projekt ist Ulf Henze zwar nicht, dennoch gab der Gothener zu bedenken, dass die Einwohner in der Gemeinde auch noch ein paar Rückzugsorte brauchen, die nicht so stark von Urlaubern frequentiert sind. „Über Routen und Wanderwege muss diskutiert werden“, so Henze. „Natürlich muss das gesteuert werden. Bestimmte Bereiche müssen Tabuzone sein“, stimmte ihm Hartwig zu.

Weil der Bauamtsleiter andeutete, dass die Verwaltung für das Projekt aktuell kaum Kapazitäten hat, könnte der Eigenbetrieb der Kaiserbäder nun auf die Türme aufspringen. „Wir haben gegenwärtig sehr viele Themen auf der Agenda. Vielleicht können wir aber die Arbeit unserer Auszubildenden zur Grundlage nehmen, die sich im zweiten Ausbildungsjahr mit den Türmen und vorhandenen Routen beschäftigt haben“, bot Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann an.

Azubi-Konzept als Grundlage für Türme-Tour

In dem Konzept der Azubis unter dem Arbeitstitel „Weg der Aussichtstürme & Aussichtspunkte“ geht es um eine 34 Kilometer lange Strecke von Bansin bis Swinemünde. Eingebunden sind beispielsweise das Forsthaus Langenberg und der Aussichtsturm „Sieben-Seen-Blick“. Von dort hat man einen Ausblick auf die umliegenden sieben Seen – der Kleine und Große Krebssee, der Gothensee, Kachliner See, Schloonsee, Schmollensee und die Ostsee. Die Tour endet am Leuchtturm in Swinemünde.

Das ist noch Zukunftsmusik. Genauso wie das Wasserwegenetz, das im Leitbild zum Rad- und Wanderwegenetz hinzukommt. Im Leitbild heißt es: „Die Kanulandschaft Gothensee erhält einen Bootsanleger am Sackkanal mit Gastronomie am Seehof (Korswandt). Übrigens stand schon in dem Leitbild vor 16 Jahren als Ergänzungsprojekt: Errichtung eines Baumwipfelerlebnispfades. Zumindest das ist bereits umgesetzt worden.

Von Henrik Nitzsche