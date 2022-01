Weg von der Corona-Ampel: So will Freizeitbad Greifswald dauerhaft öffnen

Greifswald

Spaßbecken, Whirlpool, Sauna und Bahnenschwimmen – Seit vergangenem Sonnabend ist das Freizeitbad Greifswald wieder komplett geöffnet. Für das kommende Wochenende rechnet Andreas Lexow, Geschäftsführer des Freizeitbades, mit einem großen Andrang. Doch ob tatsächlich geöffnet sein wird, das entscheidet sich erst am Mittwoch.

Forderung nach grundsätzlicher Öffnung

Geschäftsführer Andreas Lexow ärgert die Planungsunsicherheit. Er fordert nun, dass das Freizeitbad grundsätzlich unter 2G-plus-Bedingungen öffnen darf, auch wenn der Landkreis wieder in den roten Bereich rutschen sollte. Dieses Öffnungsszenario ist für die Kulturbranche bereits angedacht. „Das Freizeitbad spielt aus sportlichen und gesundheitlichen Gründen eine wichtige Rolle. Die Leute müssen sich bewegen“, sagt Lexow. Und weiter: „Schwimmen ist besonders für Menschen mit Gelenk- oder Hüftproblemen alternativlos, da Joggen oder Walken nicht möglich ist.“

Beim Aufenthalt im Freizeitbad sieht er zudem kein höheres Ansteckungsrisiko als in einem Fitnesscenter. Diese dürfen unabhängig von der Inzidenz grundsätzlich unter 2G-plus-Bedingungen öffnen. Das wünscht sich Lexow auch fürs Freizeitbad.

Gesellschaft für das Badewesen sieht niedriges Ansteckungsrisiko

Er verweist auf eine Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Darin wird aufgrund der extrem hohen Luftwechselzahlen und dem hohen Luftvolumen in Schwimmbädern von einem geringen Ansteckungsrisiko ausgegangen.

Wörtlich heißt es: „Diese beiden Faktoren sorgen für eine sehr niedrige Aerosolkonzentration in der Luft der Halle, falls ein infizierter Mensch das Bad benutzen sollte.“ Weiter steht in dem Dokument, dass alle Erkenntnisse bislang darauf hindeuteten, dass Viren durch das Chlor sicher abgetötet werden.

Hohe Impfquote führt zu guter Besucherrate

Noch Anfang Dezember hatte Lexow gesagt, dass sich der Betrieb des Freizeitbades unter 2G-plus-Bedingungen wirtschaftlich nicht lohne. „Mittlerweile sind 80 Prozent der Über-18-Jährigen vollständig geimpft. Die Hälfte davon ist bereits geboostert. Das ist eine ganze Menge. Diesen Menschen möchten wir ermöglichen, endlich wieder das Freizeitbad nutzen zu können“, so Lexow.

Er sieht das auch als wichtige Aufgabe der Stadtwerke als kommunales Unternehmen, um den Menschen in Vorpommern wieder ein Stück weit Normalität zu ermöglichen. Obwohl die Öffnung des Spaßbeckens für Sonnabend erst am Freitagabend feststand und dann beworben werden konnte, kamen am Wochenende laut Lexow bereits 50 Prozent der Besucher im Vergleich zu einem normalen Vor-Corona-Wochenende.

Corona-Ampel entscheidet über Öffnung oder Schließung

Aktuell sehen die Corona-Bestimmungen so aus: Sobald Vorpommern-Greifswald drei Tage nacheinander in die Warnstufe Rot rutscht, muss das Freizeitbad am übernächsten Tag wieder schließen. Heißt konkret: Wenn der Landkreis Mittwoch, Donnerstag und Freitag auf Rot rutschen sollte, wird das Freizeitbad am Sonntag nicht mehr öffnen. Am Dienstag befand sich der Kreis in der orangenen Stufe.

Eine Prognose für das Freizeitbad ist derzeit also schier unmöglich. Die Corona-Ampel pendelt seit vergangener Woche zwischen Rot und Orange hin und her. Zuvor lag der Kreis über mehrere Wochen durchweg im roten Bereich.

Von Katharina Degrassi