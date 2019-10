Mordprozess: Darum darf Leonies Stiefvater bei Aussage der Mutter nicht dabei sein

Torgelow

Was hat sich wirklich vor dem Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) in der Wohnung abgespielt? Im Mordprozess um den Tod des Mädchens erhofft sich das Schwurgericht in Neubrandenburg am Montag umfängliche Aussagen, wenn die Mutter Janine Z. vernommen wird.

Der des Mordes wegen Unterlassen angeklagte Stiefvater David H. wird während der Befragung seiner Lebenspartnerin und leiblichen Mutter von Leonie nicht mit im Gerichtssaal sein. Dem entsprechenden Antrag des Anwaltes der Mutter gab das Gericht unter Vorsitz von Richter Jochen Unterlöhner statt.

Begründung: Laut psychiatrischem Gutachten ist die dreifache Mutter nach wie vor sehr angeschlagen. Im Beisein des Angeklagten auszusagen, führe zu weiteren psychischen Schädigungen, da sie von David H. ebenfalls misshandelt und bedroht worden sein soll.

Der Angeklagte kann zusammen mit einem seiner beiden Anwälte die Aussagen via Bildschirm in einem anderen Gerichtssaal verfolgen. Der zweite Anwalt von David H. bleibt während der Zeugenvernehmung der Mutter mit im Saal. H. darf sich zu den Aussagen von Janine Z. Fragen notieren, die dann durch die Anwälte vorgebracht werden.

Zur Galerie Eindrücke vom ersten Verhandlungstag gegen den Stiefvater in Neubrandenburg

Bereits am ersten Verhandlungstag hatte der Angeklagte über einen seiner beiden Anwälte mitteilen lassen, dass er nach der Zeugenvernehmung der Mutter – sie wird am Donnerstag dieser Woche (24. Oktober) fortgesetzt – zu einer Aussage bereit sei.

Im Mordprozess um den Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) ist zudem die Öffentlichkeit für die Zeugenvernehmung der Mutter ausgeschlossen worden. Die schutzwürdigen Interessen der Frau und ihrer Kinder wögen schwerer, als das Interesse der Öffentlichkeit, sagte Richter Jochen Unterlöhner am Montag am Landgericht Neubrandenburg.

Vorwurf: Mord durch Unterlassen und Misshandlung

Der Anwalt der 25-jährigen Mutter hatte den Antrag gestellt und ihn unter anderem mit der Einschätzung eines Psychiaters begründet. Dieser hatte „eine weitere psychische Schädigung“ für die Zeugin befürchtet, wenn sie vor Besuchern im Saal aussagen müsste.

Dem 28-jährigen Stiefvater Leonies wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Er soll Leonie mehrfach so misshandelt haben, dass sie am 12. Januar an den Verletzungen starb. Um die Taten zu verdecken, habe er erst viel zu spät Rettungskräfte informiert, hieß es in der Anklage.

Bei Vernehmungen hatte der Angeklagte angegeben, dass Leonie eine Treppe im Hausflur hinuntergestürzt und an den Folgen gestorben sei. Das bezweifeln Ermittler.

Von Cornelia Meerkatz und dpa