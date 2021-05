Wegen Corona: Diese Veranstaltungen fallen in diesem Jahr in den Kaiserbädern aus

Heringsdorf

Die Corona-Situation verunsichert nach wie vor und schlägt sich auch auf die Planung von Veranstaltungen in den Kaiserbädern nieder. Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am vergangenen Donnerstag die Absage verschiedener Veranstaltungen bis August bestätigt und auch der Eigenbetrieb hat mehrere Veranstaltungen abgesagt. Damit finden nun schon zum zweiten Mal zahlreiche geplante kulturelle Höhepunkte nicht statt.

So billigte die Gemeindevertretung die Absage der Feierlichkeiten zu 200 Jahre Heringsdorf, die am 5. und 6. Juni stattfinden sollten. Sie wurden nun ein ganzes Stück in die Zukunft verschoben und sind jetzt für das Jahr 2025 vorgesehen. Ebenfalls nicht stattfinden werden das für den 8. bis 11. Juli geplante Seebrückenfest Bansin, das Ahlbecker Sommerfest vom 22. bis 25. Juli und die berühmten Heringsdorfer Kaisertage Ende Juli/Anfang August.

Kitesurf-Masters sollen jetzt im August stattfinden

Durch den Eigenbetrieb Kaiserbäder abgesagt wurden erneut nach 2020 das für Pfingsten angedachte Internationale Kleinkunstfestival, das Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft vom 11. Juni bis 11. Juli auf der Großleinwand am Strand, Jazz auf dem Bahnhof vom 18. bis 20. Juni und die Kitesurf Masters Anfang Juli. Sie wurden verschoben und sollen nun vom 20. bis 22. August stattfinden.

Ebenfalls der Coronapandemie mit ihren Beschränkungen zum Opfer fallen Usetube am 2. und 3. Juli und die Landessportspiele MV. Sie sollten eigentlich am 28. August stattfinden und wurden nun verschoben auf das Jahr 2023.

Kleinere Konzerte als Option bei Wiederöffnung

Sowohl die Gemeinde als auch der Eigenbetrieb haben bis zuletzt auf eine Entspannung der Corona-Lage gehofft und damit darauf, die Kaiserbäder mit Veranstaltungen wieder zum Leben zu erwecken. Doch bis Ende Mai andauernde Lockdown und damit das Verbot größerer Menschenansammlungen zwingt zur Absage der Veranstaltungen. Dennoch behalte man sich Optionen in der Hinterhand, um schnell auf mögliche Öffnungsschritte reagieren zu können. So könnten laut Eigenbetrieb kleinere Konzerte und Aktionen dann stattfinden.

Von Cornelia Meerkatz