Wegen Corona: Internationaler Usedom-Marathon abgesagt

Der 41. Internationale Usedom-Marathon und der 30. Halbmarathon, die am 5. September stattfinden sollten, wurden wegen der Corona-Pandemie am Mittwoch offiziell abgesagt. Wie Manfred Hoppach, Vorsitzender des Usedom-Marathon e. V. dazu mitteilte, habe sich der Vorstand die Entscheidung nicht leicht gemacht. Sie sei in gemeinsamer Absprache mit der polnischen Sportorganisation getroffen worden.

Hoppach erklärte, da keiner vorhersagen könne, wie sich im September das Infektionsgeschehen entwickle. Außerdem haben gerade alle Bundesländer beschlossen, Großveranstaltungen bis Ende Oktober zu verbieten. Durch diese und andere Auflagen ist auch beim Internationalen Usedom-Marathon ein uneingeschränktes Miteinander nicht möglich.

Gesundheit der Läufer hat oberste Priorität

Die Laufveranstaltung zählt alljährlich an die 700 Teilnehmer. Dazu kommen hunderte Schaulustige entlang der Strecke. Die verläuft über die gesamte Insel Usedom auf deutscher und polnischer Seite. „Die Gesundheit aller Läuferinnen und Läufer, unserer vielen ehrenamtlichen Helfer, der Sponsoren und der Verantwortlichen hat höchste Priorität“, betonte der Vereinsvorsitzende. Aus diesem Grund wird der 41. Usedom-Marathon und der 30. Halbmarathon in das kommende Jahr verschoben. Als Termin für die Veranstaltung wurde der 4. September 2021 festgesetzt.

Sponsoren halten Verein die Treue

Sehr glücklich schätzt sich der Marathon-Verein über die Unterstützung durch Sponsoren und Förderer. „Wir haben von mehreren Sponsoren die Zusage erhalten, dass mit an Bord bleiben und uns unterstützen“, so Hoppach. Auch Spenden durch Freunde und Förderer seien avisiert. „Besonders gefreut haben wir uns über das Hilfsangebot durch den Tourismusverband Insel Usedom und seine Vorsitzende Nadine Riethdorf. Wir gehören als Verein dem Verband an und schätzen besonders dieses Zusammengehörigkeitsgefühl“ sagt Manfred Hoppach.

Nunmehr würden alle Anstrengungen darauf gerichtet sein, den 41. Internationalen Usedom-Marathon und den 30. Halbmarathon im kommenden Jahr perfekt vorzubereiten.

Von Cornelia Meerkatz