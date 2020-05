Wegen Corona: Neue Fotogalerie im Herzen von Heringsdorf jetzt erst offen

Heringsdorf

Eigentlich sollte an Ostern der Startschuss für die „ Usedom Galerie Foto-Art“ von Henry Böhm und Ralf Klinkhammer fallen. „Doch dann kam Corona“, sagt der Kerpener Profi-Fotograf Klinkhammer. So wurde es Ende April, bis die beiden erst einmal zaghaft ihre Galerie im Gebäude des Kurhotels Heringsdorf öffneten.

Im Wintergarten des vormaligen Pfannkuchen-Restaurants präsentieren Böhm und Klinkhammer insgesamt 135 Bilder. Nun hoffen sie, dass mit der ab diese Woche zu erwartenden Reisewelle viele interessierte Urlaubsgäste den Weg in die Foto-Galerie finden werden. Diese ist ab sofort immer freitags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Bekanntschaft mit Hoteleigentümer zahlte sich aus

„Wir hatten schon lange die Idee für eine gemeinsame Galerie“, erklärt Henry Böhm, allein an den geeigneten Räumlichkeiten fehlte es. Nie hätte er es sich träumen lassen, diese in 1a-Lage in Heringsdorf zu finden. Doch es zahlte sich aus, dass er den Eigentümer des Kurhotels, George Kwakkernaat, noch aus Zeiten seiner Bio-EssBar im gleichen Gebäude her kennt. „Wir haben Herr Kwakkernaat angesprochen, ob er sich vorstellen könnte, dass da eine Pop-Up-Galerie einzieht“, berichtet Böhm weiter.

Der zeigte sich offen für das Projekt und unterstützt es mit einem fairen Mietpreis. In der Galerie zeigen Böhm und Klinkhammer ausschließlich Usedom-Bilder. Ihre Palette reicht von naturgetreuen Landschaftsporträts über Detailaufnahmen bis hin zu abstrakten Bildern und Foto-Art. „Wir zeigen auch verschiedene Materialien, auf die sich die Fotografien verarbeiten lassen“, so Böhm: „Leinwand, Aluminium, Stoff, Holz, Textil und Acryl.“

Bilder in allen Preisklassen

Die Fotos können auch elektronisch auf einem TV-Bildschirm dargestellt werden. „Dafür hat EP Wolters einen Flachbildschirm zur Verfügung gestellt“, freut sich Henry Böhm. Die beiden Fotografen haben Bilder in allen Preisklassen im Angebot. So gibt es ein 12er-Set Ansichtskarten (Küstenpost) mit Briefumschlägen und Stiften (Küstenpostbeschrifter) für 12 Euro und die preiswertesten Bilder für knapp 20 Euro.

„Bei den großformatigen Bildern ist jedes ein Unikat. Es wird nicht wieder produziert. Dafür bestücken wir die Ausstellung dann mit neuen Bildern“, unterstreicht Ralf Klinkhammer die Exklusivität der Usedom-Fotografien. Beide können schließlich aus einem Fundus von jeweils mehr als 200 000 Bildern schöpfen.

Thematisch passende Bilder gruppiert

„Wir haben auch thematisch zusammenpassende Bilder gruppiert“, sagt Klinkhammer. So können diese entweder einzeln oder als Vierer- bzw. Achterset erworben werden. Henry Böhm und Ralf Klinkhammer kennen sich mittlerweile seit mehr als zwölf Jahren. Ihre erste Gemeinschaftsproduktion war 2018 die Herausgabe des Fotobuches „ Usedom – meine Insel“. Wie für das Buch erfolgte auch die Bildauswahl für die Galerie „bei einer Flasche Rotwein oder auch zwei“, wie Klinkhammer lachend zu Protokoll gibt.

An Rotwein wird es den Fotografen nicht fehlen, ebenso wenig an gutem Kaffee oder frischen Crepes. Denn auf dem Vorplatz der Galerie sorgen Kaffee-Klaus, Franzis Krümelsnacks und Blümis Weinbar für ein kleines, aber feines gastronomisches Angebot.

Von Dietmar Pühler