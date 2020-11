Wegen Corona: Nur kleine Feier für das Diamantpaar Dieter und Gisela Korschill

Vierow

Zur Festtagsstimmung im Hause Korschill schien die Sonne: Am Sonntag begingen die Eheleute Gisela und Dieter Korschill das Fest der diamantenen Hochzeit. Seite 60 Jahren gehen beide gemeinsam durchs Leben, haben zusammen Höhen und Tiefen erlebt, wie sie versicherten – und sind noch immer glücklich miteinander wie eh und je.

Begegnet sind sie sich in Prenzlau, wo Gisela, die am Sonnabend ihren 79. Geburtstag feierte, herkommt. „Meine Herkunft aus der Ueckermark ist mir sehr wichtig“, sagt sie. Ihr Dieter (80) kommt aus Görlitz. In Prenzlau war er als Reservist und musste am Fenster des Internates vorbei, in dem Gisela als Abiturientin wohnte. „Zusammen mit meiner Freundin habe ich aus dem Fenster geschaut und Ausschau gehalten, was an Neuzugängen so ankam. Das haben wir Mädchen immer gemacht, man muss schließlich zur Stelle sein, wenn der Märchenprinz auftaucht“, sagt sie und lacht.

Sie schüchtern, er Leichtathlet

Dieter Korschill sei ihr nicht sofort aufgefallen, eher war es umgekehrt. „Ich hätte mich auch nicht getraut, ihn anzusprechen, ich war schüchtern“, ergänzt Gisela Korschill. Dabei habe ihr Zukünftiger schon damals durchtrainiert ausgesehen , was kein Wunder war, denn Dieter war aktiver Leichtathlet. Beim abendlichen Tanz sind sich die Beiden dann näher gekommen. Gisela war dann auch der Grund, warum sich Dieter eine Weile nicht blicken ließ: „Ich war zu spät in die Kaserne zurückgekehrt und wurde eingesperrt“, erinnert sich der Diamant-Bräutigam.

Der Liebe tat das keinen Abbruch – und als sich der erste Nachwuchs ankündigte, heiratete das Paar. „Wir hatten nicht viel Geld und haben für die Hochzeit alles zusammen geschmissen. Es war dennoch ein schönes Fest“, erinnern sie sich. Dieter Korschill studierte Kraftwerksanlagen, „denn die Technik hat mich schon immer interessiert.“ Gattin Gisela studierte nach dem Abitur und mit Baby dann Landwirtschaft, „denn mein Vater war LPG-Vorsitzender, ich bin damit groß geworden.“

Ein Leben für die Kraftwerke der DDR

Im Kraftwerk Finkenheerd war Dieter Korschill Schichtingenieur. Später absolvierte er noch ein Studium an der TU Dresden zum Diplomingenieur. Im Kraftwerk Thierbach war er dann viele Jahre Technischer Direktor, ehe er zum Kernkraftwerk „ Bruno Leuschner“ nach Lubmin wechselte. Für die Familie war es eine harte Zeit, denn der Vater war selten zu Hause, da er längere Zeit zwischen Arbeitsort Lubmin und Wohnort Gollnitz hin und her pendelte. Mittlerweile waren drei Kinder geboren, zwei Söhne und eine Tochter. Anfang der 1970er Jahre zogen die Korschills dann nach Greifswald.

Nach der Wende war Dieter Korschill noch am Aufbau des Rostocker Kraftwerkes beteiligt. Seine Ehefrau Gisela arbeitete beim Rat des Kreises und packte zu Wendezeiten die Gelegenheit beim Schopf und studierte noch einmal vier Semester Pädagogik und Psychologie an der Uni Greifswald, um danach in der Kreisverwaltung in den Sozialbereich zu wechseln. „Ich habe dann bis zu meiner Pensionierung als Sozialarbeiter gearbeitet, eine wundervolle Zeit“, schwärmt sie noch heute.

Der Traum vom eigenen Haus

Zu Beginn der 1990er Jahre erfüllte sich das Ehepaar noch einen Wunsch: „Wir haben, nachdem wir 20 Jahre im Greifswalder Mendelejewweg gewohnt haben, uns ein Haus in Vierow gebaut. Ein eigenes Häuschen war immer mein großer Traum“, bekennt Gisela Korschill. In ihrem Haus haben sie am Sonntag auch die Diamant-Hochzeit gefeiert –wegen Corona im kleinen Kreis. Die Familie selbst ist mittlerweile enorm gewachsen: Zu den drei Kindern gehören fünf Enkel und zwei Urenkel.

Als Grund für ihre 60-jährige Ehe nennen die Korschills neben der Liebe und Zuneigung füreinander vor allem gegenseitigen Respekt und Wertschätzung. Zudem ist Diamant-Braut Gisela eine tolle Köchin. „Das hat die Familie immer bei Laune gehalten“, lautet ihre Erkenntnis. Kein wunder also, dass sie anlässlich des 60. Hochzeitstages auch wieder viele leckere Sachen aufgetischt hat.

Von Cornelia Meerkatz