Wegen Corona: Peenemünder Schullandheim meldet Insolvenz an

Peenemünde

Sie war hochschwanger und freute sich auf die Geburt ihres Sohnes. Dann kam der 14. März – „der Tag, der die Welt verändert hat“, sagt Janette Adam. Von heute auf morgen war Feierabend im Schullandheim Peenemünde. Kein Kinderlachen, keine Lehrer, keine Betreuer, kein Gewusel in der Küche. Covid-19 machte die Gastgeber quasi arbeitslos.

„Am 15. März begann die Stornierungswelle“, sagt Janette Adam. Schulen, Vereine, Feuerwehren und Jugendgruppen sagten wegen der Corona-Krise geplante Fahrten ab. Projekte fielen aus. Die Folge: „Wir mussten Insolvenz anmelden“, sagt die junge Chefin und verdrückt eine Träne. Im Mai wurden die acht Mitarbeiter entlassen.

Schullandheim ist Herzenssache

Das Schullandheim an der Nordspitze der Insel Usedom ist für sie nicht nur einfach ein Job, sondern eine Herzenssache. Hier ist Janette Adam aufgewachsen, ihre drei Kinder auch. Sie führt das Haus mittlerweile in dritter Generation. „Auch für die meisten Stammgäste ist es wie nach Hause kommen.“

Das Jahr sei sehr gut gebucht gewesen. „Der März war voll. 200 Kinder und Jugendliche hätten da sein sollen. Im Schnitt sind es im Jahr rund 14 000 Übernachtungen. Von unserem Haus profitieren ja auch die Einrichtungen und Museen in der Umgebung“, so Janette Adam, die inzwischen ihren kleinen Carl auf die Welt gebracht hat. Zu den Glückwünschen zum Nachwuchs kamen auch viele Mails, die fast immer die gleiche Frage beinhalteten: Janette, wie können wir Dir helfen?

Pachtvertrag mit dem Land aufgelöst

„Das war schon überwältigend. In der Zeit habe ich erfahren, was es bedeutet, Familie und Freunde hinter sich zu wissen“, sagt sie und schöpft nun wieder Hoffnung, nachdem der Eigentümer des Objektes, die Landgesellschaft MV, sie ohne zu zögern aus dem Pachtvertrag ließ. Und so war der Weg frei für Freunde aus Erfurt, die seit 24 Jahren ins Schullandheim Peenemünde kommen.

Der Leuchtturm Thüringen e.V. organisiert Kinder- und Jugendfreizeiten. Und nun auch das Schullandheim im Krisenmodus. Die Thüringer sind der neue Pächter. „Vielleicht können wir so im Sommer doch noch ein paar Kinder und Jugendliche glücklich machen und ein bisschen die Saison retten“, sagt Janette Adam. Drei Kollegen der ehemaligen Belegschaft sollen im Juli zurückgeholt werden. Nun brauche es ein gutes Konzept für 2021.

Zum Team des Schullandheimes und der Thüringer Pächter kommt mit der Evangelischen Jugend Hamburg ein weiterer Partner ins Boot, der mittlerweile auch schon jeden Grashalm rund um das Schullandheim kennt, das inmitten der Peenemünder Denkmallandschaft liegt.

Wunsch: 60 Prozent Belegung im Sommer

Was geht noch im Sommer und Herbst 2020? „Wenn wir unter Corona-Bedingungen 60 Prozent Belegung im Sommer hinbekommen, wäre das sehr gut. Anmeldungen sind wieder da. In den Zimmern mit sechs Betten dürfen maximal nur zwei Kinder“, sagt Philipp Schade, Chef des Leuchtturm-Vereins. Das Besondere an den Thüringern: Sie bringen nicht nur Kinder und Jugendliche nach Peenemünde, die sich dort erholen. „Seit Jahren werkeln wir an dem Objekt mit“, so Schade.

Weil das Ausbleiben von Klassenfahrten den Schullandheimen deutschlandweit massiv zusetzt und Existenzen gefährdet, hat vor Tagen der Schullandheimverband im Norden gefordert, unter die Rettungsschirme des Bundes und der Bundesländer zu kommen.

Schwere Entscheidung

Schade betont, dass die Übernahme des Objektes in Peenemünde für den Verein eine schwere Entscheidung gewesen ist. „Von Thüringen ein Schullandheim an der Ostsee zu leiten, ist nicht so einfach. Wir wollten aber nicht, dass das Haus ein Jahr leer steht. Der Schaden über Winter wäre vielleicht höher gewesen. Klar, das ist ein Risiko. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, sagt Schade und fügt hinzu: „Dazu kommt die große Verbundenheit mit der Familie Adam.“

Janette Adam soll nach der Babypause als Geschäftsführerin beim Leuchtturm-Verein angestellt werden und wieder die Leitung des Hauses übernehmen. Schließlich soll ja auch der kleine Carl im Schullandheim aufwachsen.

Von Henrik Nitzsche