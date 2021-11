Wegen Corona: Sonderimpftag im Wolgaster Sportforum und im Kreiskrankenhaus am 26. November

Wolgast

Impfen im Sportforum, heißt es am 26. November in Wolgast. Die Stadt hat ihr lokales Impfzentrum wiedereröffnet und immunisiert an diesem Tag zusammen mit dem Impfzentrum des Landkreises und niedergelassenen Ärzten 620 Bürgerinnen und Bürger. So viele Termine wurden am Freitag freigeschaltet. Die Terminvergabe erfolgt online unter www.wolgast.de. Es werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen durchgeführt.

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen

Verimpft wird Biontech, dieser Stoff ist für alle Auffrischungsimpfungen zugelassen, aber auch Moderna (Sonderkennzeichnung bei der Anmeldung). Da die Corona-Neuinfektionen rasant steigen, aber keiner zum Lockdown zurückmöchte, kann bei größerem Bedarf auch am 24. und 25. November geimpft werden, heißt es von Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). Dafür würden neue Termine freigeschaltet.

Viele geimpfte Menschen erreichen in den kommenden Wochen den empfohlenen Nachimpfabstand. Wer Johnson & Johnson zur Immunisierung hatte, kann vier Wochen nach seiner Impfung zur Boosterung kommen. Bei allen anderen Impfstoffen sollte die Zweitimpfung vor dem 10. Juli erfolgt sein. Das Sportforum wurde als lokales Impfzentrum auch deshalb reaktiviert, um die Arztpraxen zu entlasten, damit sie ihrem eigentlichen Auftrag in der Gesundheitsvorsorge nachkommen können. Zur Impfung benötigt werden ein unterschriebenes Aufklärungsblatt, der Impfausweis/Nachweis und die Krankenkassenkarte.

Impfungen auch im früheren Schwesternheim

Außer im Sportforum, wo den ganzen Tag geimpft wird, bietet auch das Kreiskrankenhaus Wolgast in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald am 26. November nachmittags eine weitere öffentliche Impfsprechstunde an. Verabreicht werden Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson. Interessenten können sich von 10 bis 15 Uhr mit ihrem Ausweis und ihrem Impfausweis im ehemaligen Schwesternwohnheim vor dem Kreiskrankenhaus, Chausseestraße 56 melden. Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren sollten mit Erziehungsberechtigten kommen.

„Wir verabreichen sowohl die Erst- als auch die Zweitimpfung sowie die Auffrischung“, informierte die Ärztliche Direktorin des Kreiskrankenhauses Wolgast, Dr. Maria Zach. „Eine Impfung schützt nachweislich vor schweren Krankheitsverläufen. Das gilt für alle Altersgruppen. Gerade die sogenannte dritte Booster-Impfung ist jetzt von großer Bedeutung, um den persönlichen Impfschutz wieder zu verstärken“, wirbt sie.

Von Cornelia Meerkatz