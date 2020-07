Wegen Corona: Statt Fest jetzt Karniner Brückentag

Karnin

Das traditionelle Karniner Brückenfest findet am 8. August wegen der Corona-Vorschriften als Informationsveranstaltung statt. Das teilten jetzt die Organisatoren mit. Die Veranstaltung wird daher in „Karniner Brückentag“ umbenannt.

Im Hafen von Karnin gibt es an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr Informationen zur Vergangenheit und Zukunft des technischen Denkmals der Karniner Hubbrücke und zum Wiederaufbau der Eisenbahn-Südanbindung der Insel Usedom. Wegen der in diesem Jahr beginnenden Vorplanungen ist es dem Verein wichtig, die Bevölkerung und die Gäste über die Entwicklungen zu informieren.

Alle Interessierten an einer Brückenbesteigung – fünf Teilnehmer ab 18 Jahre pro stündlicher Führung sind erlaubt – müssen sich bis 31. Juli anmelden. Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer sowie Wünsche für die bevorzugte Zeit des Aufstiegs sind per Mail zu senden an jikelisen@gmail.com oder per Brief an Usedomer Eisenbahnfreunde, z. H. Günther Jikeli, Peenestraße 10, 17406 Stadt Usedom.

Von Cornelia Meerkatz